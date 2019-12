Playa del Carmen: Se agudiza la erosión en playa El Recodo

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La erosión que registra la playa El Recodo afecta la actividad turística de unos 50 prestadores de servicios acuáticos, quienes ocupan esa zona del litoral de Playa del Carmen para subir visitantes a sus embarcaciones.

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe, informó que la erosión comenzó a registrarse desde noviembre, pero fue en la última semana que se agudizó, lo que impide que turistas puedan pasar a la zona por el deslave de la arena, afectación que los mantiene apenas en un 30% de ocupación.

También te puede interesar: Registra erosión playa El Recodo de Playa del Carmen

“En esta ocasión, no como hace un año, no llegó el sargazo, pero está la erosión, lo que pasa es que la erosión, al igual que el sargazo ahuyenta el turismo porque se hace difícil el tránsito, eso no es positivo, esperamos que ya el 31 haya más actividad porque tradicionalmente es cuando está a reventar Playa del Carmen”, dijo Gómez Burgos.

La zona de playa de El Recodo se encuentra entre la avenida Constituyentes y la calle 12, que es donde se concentran las embarcaciones de los diversos prestadores de servicios acuáticos, más de 20 unidades son las que resguardan en el punto mencionado.

Particularmente ese tramo del litoral es la que presenta erosión en estos últimos días, contrario a lo que ocurre con otras playas como Shangri-la, Caribe, Mamitas y Punta Esmeralda, las cuales se encuentran en óptimas condiciones para recibir al turismo en fin de año.

Gómez Burgos recordó que playa El Recodo fue la que más estragos presentó durante el año por el intenso recale de sargazo que hubo en 2019, algas que comenzaron a llegar en pocas cantidades a partir de octubre, no obstante, desde mediados de noviembre la erosión comenzó a presentarse, principalmente en la parte norte de dicha playa.

“Vamos a ver qué ocurre para inicios del año, esperemos que con la llegada de los vientos del norte más intensos se mejoren las condiciones de playa porque es fundamental para la atención de los turistas a quienes hay que verlos, cuando ven la playa deshecha dudan pasar por aquí”, puntualizó.