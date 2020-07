Playa del Carmen: Atrasan factores climáticos la colocación de barrera antisargazo en Solidaridad

Factores climatológicos y naturales marítimos han impedido la colocación de la barrera antisargazo en toda su extensión por parte de la empresa Manufacturas, contratada por el Ayuntamiento de Solidaridad para detener el arribo del alga.

Israel López Aviles, coordinador del proyecto integral de la empresa Manufacturas, dijo lo anterior en relación a la rescisión de contrato apoyada por el regidor Carlos Guerra Sánchez, ante supuesto incumplimiento para colocar la barrera.

“Nos vino el tema climatológico de la tormenta tropical Cristóbal, sabido por todos, es el intervalo de tiempo que estén notando como atraso, pero siempre hubo actividades (…) estamos dando seguimiento a las inclemencias del tiempo, está proyectado temas climatológicos, nuestra proyección es concluirlo en este mes”, dijo Israel López.

Agregó que llevan un avance del 50% en una extensión de 2.5 kilómetros, barrera que se extenderá desde la terminal marítima al cierre del muelle de Ultramar, que ya está cubierto prácticamente; quedará pendiente la zona marítima del frente costero desde el último punto anteriormente mencionado y hasta la playa que se encuentra a la altura de la avenida CTM.

“Desde mi óptica, a 30 días de que se contrató a la empresa Manufacturas Industriales DP S.A. de C.V., no se ha cumplido con las expectativas, estaremos informando y vigilando muy de cerca el desempeño de esta empresa y de ser necesario no nos temblará la mano para exigir la cancelación del contrato en breve”, dijo Carlos Guerra, referente a la tardanza de la colocación de la barrera antisargazo, que aún no está concluido al 100%.

La empresa comenzó labores el pasado mes de julio y ganó la convocatoria de licitación pública nacional por medio de adjudicación directa, para recoger el sargazo hasta el mes de marzo del próximo año.

Hay que recordar que el tema de arribo de sargazo, a la costa del municipio de Solidaridad, es un tema que se le ha complicado a las últimas tres administraciones municipales, debido a recales del alga en altas toneladas.