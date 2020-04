Playa del Carmen: Bazaristas exigen apoyos a las autoridades de Solidaridad

Un grupo de bazaristas realizó una manifestación en la plaza 28 de Julio para exigir a las autoridades municipales apoyos ante la suspensión de los tianguis; al final el ayuntamiento de Solidaridad otorgó despensas a los inconformes.

Ayer por la mañana, Luis Gala Patrón, dirigente de tianguistas, sostuvo que los afectados se han quedado sin entradas económicas para poder subsistir en los tiempos del coronavirus y no han recibido ayuda del gobierno municipal.

“Queremos que nos permitan poder trabajar porque no tenemos sustento para poder mantener nuestras familias. Aquí expresamos, los ricos se mueren de Covid -19, a nosotros nos están matando de hambre, no nos dejan salir, no estamos en contra de las autoridades ni de las medidas sanitarias, nosotros estamos en contra del hambre que nos obliga salir a trabajar”, dijo Gala Patrón.

Hay que recordar que desde hace más de una semana, el ayuntamiento de Solidaridad prohibió cualquier tipo de tianguis en las colonias y fraccionamientos del municipio con el fin de evitar aglomeraciones y contrarrestar de esa manera la propagación del coronavirus.

Los bazaristas que ayer realizaron la manifestación en los bajos del palacio municipal o plaza 28 de Julio, son parte de los tianguis de Puerto Aventuras, Villas del Sol, Ejidal y colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, un aproximado de 300 familias dependen de la actividad económica ahora suspendida.

“Vendemos generalmente bazares, chácharas, tianguis, somos gente humilde, estamos pasando la adversidad por culpa de los ricos que nos traen las enfermedades”, sostuvo el representante.

Luego de la manifestación, los bazaristas se reunieron con Amanda Degyves Carral, secretaria de Desarrollo Económico, Turístico y Atracción de Inversiones, quien otorgó despensas a los manifestantes y prometió apoyarlos luego de la contingencia sanitaria con el programa “Un Puesto Bien Puesto”, para reactivar la economía en el municipio de Solidaridad.