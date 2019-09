Jóvenes 'pelean' con sus propios recursos para hacer carrera en box amateur

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una treintena de adolescentes y jóvenes de Villas del Sol “pelean” con sus propios recursos para hacerse una carrera en el box amateur, pero esperan que las autoridades municipales aporten algunos apoyos.

Edgar López Covarrubias, instructor de ese deporte, dijo que pese a las limitaciones económicas al menos 15 de los deportistas tienen altas expectativas para alcanzar competencias regionales e incluso nacionales.

“Nosotros no contamos con apoyo de las autoridades, nos permiten un espacio aquí en el segundo parque de Villas del Sol donde adaptamos todo lo que podemos para simular un gimnasio y realizar el mejor de los esfuerzos y que tengamos boxeadores cada vez más preparados”, indicó.

Cada uno de los boxeadores paga por cada entrenamiento 20 pesos que Edgar López usa para sufragar gastos de gasolina por el transporte del equipo deportivo, y en la compra y reparación de guantes, sacos, peras, cuerdas y todo lo que necesitan de manera cotidiana.

El entrenador aseguró que algunos de los deportistas amateurs no cuentan con recursos económicos para pagar las clases, por lo que es común que algunos de ellos accedan a las clases sin pagar.

López Covarrubias cuenta con un permiso del Instituto Municipal del Deporte que es temporal, ya que cada tres meses tiene que renovarlo.

“La directora Claudia Pérez Macín quedó en que me iba a venir a ayudar, eso me lo dijo ahora que estuvieron en campaña para las diputaciones, pero luego ya no hemos tenido respuesta (…) pero espero que nos puedan apoyar quizá no con dinero, sino que nos ayuden a tener un mejor espacio, tener un ring y una bodega”, indicó.

Aunque se solicitó una entrevista a Claudia Pérez Macín no hubo una respuesta.