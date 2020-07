Playa del Carmen: Construirán pozos para aliviar sequía en zona rural de Solidaridad

El ayuntamiento planea la construcción de 50 pozos para la zona rural y apoyar a los productores que son afectados por la sequía y falta de alimentos para dar de comer a sus animales.

Elmer Coronado Alamilla, director de Asuntos Agropecuarios del municipio de Solidaridad, informó en una primera etapa serán 15 pozos hasta llegar a la cifra de 50 el próximo año.

“Queremos abrir pozos por la zona de San Carlos, donde hay necesidad, esto va a beneficiar a por lo menos cinco familias cada uno, beneficiará a ellos que tienen hortalizas, tienen maíz”, informó.

El ayuntamiento se apoyará de las empresas con las que tiene contrato, las cuales realizan diversas prestaciones de mantenimiento en obra pública, principalmente en la cabecera municipal de Solidaridad.

“El ayuntamiento ha buscado apoyos de las empresas con las que ya tiene contrato, con los que trabaja, para que ahora sí, ellos nos apoyen en la elaboración de pozos, esas empresas son las que nos van a apoyar”, dijo Coronado Alamilla.

Agregó que, uno de los problemas que enfrente para construir pozos en los diferentes puntos de la zona de ranchos de Solidaridad, es la falta de regulación legal de las tierras.

“Pues por la problemática que hay, muchas veces no es fácil porque no están regulados, no hay una tenencia de la tierra, eso impide hacer muchas cosas”, puntualizó.

Hay que recordar que la semana pasada, la Asociación Ganadera Local dio a conocer que el 60%, de un hato ganadero integrado por mil 600 cabezas de ganado habían registrado una baja en el peso corporal debido a la sequía.

Raúl Méndez Briseño, presidente de la organización, dio a conocer también, que sufren escasez de alimentos porque a los animales les brindaban la merma orgánica de hoteles, que dejaron de funcionar debido a la contingencia sanitaria.

El ganado vacuno es el que ha tenido más afectación, debido a que han perdido hasta el 30% de su masa corporal, la cual antes de la pandemia del Coronavirus y la sequía, se encontraba en un promedio de 450 kilogramos cada uno.