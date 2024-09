Empresa sargacera reclama millones al gobierno de Solidaridad

Dakatso, empresa que contrató la antepasada administración municipal durante la contingencia de sargazo, reclama al actual gobierno alrededor de seis millones de pesos por un probable incumplimiento de pago.

Adrián Armando Pérez Vera, síndico municipal de Solidaridad, informó que el particular inició un juicio contencioso administrativo contra el gobierno local, debido a que reclama el probable incumplimiento de pago. Este pasivo, señala el particular, no se realizó en la administración 2016-2018.

“Es una empresa que se contrató administraciones atrás, recordemos que hubo por muchos años una contingencia del sargazo (...) se contrataron diversas empresas y ellos alegan que uno de los servicios que otorgaron no se les fue pagado por la administración en turno y así fue arrastrándose. Llegamos nosotros y la misma historia, un servicio que se dio hace años”,

dijo Pérez Vera.

El juicio contencioso administrativo es seguido en la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, bajo el número de expediente 24/2023-SU2-II promovido por la sociedad mercantil Grupo Dakatso México contra el Ayuntamiento de Solidaridad.

El representante legal dijo que la razón les asiste, por lo que confían que el citado Tribunal les dará un fallo a favor.

“Son temas cuantiosos de dinero público que, si podemos evitarlos, es mejor para la ciudadanía porque eso se ve en el alumbrado, en los servicios públicos (...) es alrededor de los seis millones”,

explicó Pérez Vera.

Este juicio en el que hay en juego fuertes cantidades de dinero público, no es el único que la actual administración resuelve, porque ayuntamientos pasados actuaron de probable forma irregular con acreedores.

En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su Sala Caribe y Auxiliar, el ayuntamiento de Solidaridad espera la resolución de una apelación interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que reclama un crédito fiscal por 180 millones de pesos, dinero que no fue reportado en la administración que presidió Mauricio Góngora Escalante.