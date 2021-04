Playa del Carmen: Exigen transportistas pronta reparación de tramos carreteros

Transportistas que prestan el servicio público de Playa del Carmen a otras localidades, se manifestaron para exigir la pronta reparación de los tramos que han registrado hundimiento en la carretera Federal.

Juan Luna, presidente de la Asociación de Transportistas, lamentó que no haya celeridad en la reparación de los puntos en el kilómetro 307 y a la altura de Xpu-ha, de la carretera Federal 307, tanto al norte como al sur de Playa del Carmen.

“Estamos aquí manifestándonos con la intención de no bloquear (…) este tramo no se sabe si es federal, estatal o municipal, o le pertenece a Fonatur, nadie se quiere hacer responsable de controlar este tráfico que todos los días perjudica al turismo. Somos el lugar número 10 de turismo en el mundo y esto afecta a cualquier pasajero, hay un caos tremendo, si esto se lo sumamos a la pandemia o a la inseguridad que existe no vamos a poder llegar a ninguna solución”, sostuvo Juan Luna.

De esta manera, los trasportistas formaron una caravana sin interrumpir el tránsito en la carretera Federal, a la altura del complejo hotelero Vidanta, donde daban a conocer su inconformidad por el tráfico que se registra a diario en ese tramo.

Hay que recordar que el embotellamiento vehicular se forma diariamente desde el pasado mes de febrero, debido a que la carretera Federal en el kilómetro 307 registró cuarteaduras producto de lo que parece ser un hundimiento que tuvo el mismo punto en agosto de 2015.

Otro punto que registra una situación similar es en el kilómetro 265 de la misma vía, a la altura del balneario Xpu-ha, donde la carretera se hundió en junio de 2020. Ambos puntos aún no han sido reparados en su totalidad.

“Qué sigue, a quien se le va a dar la responsabilidad o que tome las riendas o que diga, esto se va a solucionar de esta manera. Vean el tráfico que hay todos los días, nos unimos varios transportistas (…) el tráfico es desde el socavón de Playa Paraíso y hasta Puerto Morelos”, agregó.

