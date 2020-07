El sector ganadero del municipio de Solidaridad no se encuentra preparado para hacer frente a una plaga de langosta que prevén llegue en los próximos días a la entidad y que esperan impacte en el forraje.

Raúl Méndez Briseño, presidente de la Asociación Ganadera Local, comentó que no cuentan con algún mecanismo que proteja pastizales y árboles, por lo que sólo esperan que el impacto no sea en grandes proporciones.

“Nos preocupa mucho porque estamos indefensos ante esta plaga, es una nube de langosta que llega, se comen todo. Se está hablando que como en seis días llegará al estado, se puede demorar más o que de plano no llegue, es sumamente difícil, no tenemos la manera de combatir la plaga, no hay más información, sólo los que nos han avisado de Sanidad Vegetal”, sostuvo Méndez Briseño.

Hay que recordar que hace un año, por las mismas fechas del verano, se presentó una plaga de langosta que afectó severamente pastizales y cultivos de la zona de ranchos del municipio de Solidaridad.

En esta ocasión, Méndez Briseño no estimó de cuánto sería la afectación porque es algo que no se puede predecir con exactitud.

“Desgraciadamente sólo nos dijeron que va a llegar la langosta que no hay nada que temer, que se va a comer algunas plantas, sin embargo puede haber pérdida, como el año pasado”, mencionó.

Fue hace unos días que el Comité de Sanidad Vegetal de Quintana Roo anunció la llegada de la plaga, la cual afecta a varios países de Centroamérica, por lo que prevén que la arribe por el sur de la entidad.

En lo que confiere al municipio de Solidaridad, desde hace más de cuatro meses los ganaderos son afectados por una intensa sequía, lo que les ha ocasionado una reducción del 30% en el peso de sus animales y aunado padecen por el cierre de hoteles que le proveían de la merma orgánica que utilizaban como comida para sus vacas.

Méndez Briseño informó que por ahora no han detectado todavía la presencia de langosta en los sembradíos ni de alguna plaga similar.