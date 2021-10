Playa del Carmen: Mauricio Góngora podría volver a prisión

Mauricio Góngora, ex presidente municipal de Solidaridad, podría volver a prisión en caso que la revisión de su caso promovida por el actual gobierno de Playa del Carmen, encuentre elementos para promover el retiro de las medidas que lo mantienen en libertad.

Los procesos penales por delitos contra la función pública iniciados en contra de ex funcionarios en la antepasada administración del Ayuntamiento de Solidaridad, volverán a ser revisados para determinar qué camino legal deberá seguir el gobierno entrante.

Adrián Pérez Vera, síndico del Ayuntamiento de Solidaridad, informó que revisarán los casos de dos carpetas de investigación abiertas en contra del ex presidente municipal Mauricio Góngora Escalante, a quien los órganos jurisdiccionales beneficiaron con el relajamiento de la medida cautelar de arraigo que mantenía desde el año pasado; no obstante, el proceso continúa abierto y aún no se ha dictado sentencia.

“Es responsabilidad de la autoridad entrante darle seguimiento a los juicios pendientes, lamentablemente en esta entrega-recepción (...) lo primero que tenemos que hacer es ir a los expedientes como tal, ver términos, porque luego nos pasa eso, que como no nos informan, ya se vencieron los términos para contestar, para presentar recursos o nos quedan muy poco margen de maniobra”.

Se trata de un proceso de carácter penal que se persigue en contra de Góngora Escalante, a quien los órganos jurisdiccionales beneficiaron con el relajamiento de la medida cautelar de arraigo que mantenía desde el año pasado, y ahora puede moverse libremente, según la última información del caso.

“Uno no solo tiene la responsabilidad de continuar, sino de empezar nuevos procedimientos, sin que sea una cacería de brujas”.

Durante el tiempo que duró la pasada administración municipal, los abogados de Góngora Escalante lograron obtener una medida cautelar de arraigo, posteriormente se relajó aún más, porque un juez permitió al acusado moverse con libertad dentro del municipio.

Góngora Escalante tiene abierta la carpeta 227/2017, relacionada por el delito de desempeño irregular de la función pública, y también la 229/2017, por el delito de peculado.

En ambas carpetas de investigación, aseguran, hay un detrimento de 250 millones de pesos en contra del Ayuntamiento de Solidaridad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Playa del Carmen: Retiran medida cautelar de arraigo a Mauricio Góngora

Juez concede a Mauricio Góngora prisión domiciliaria; usará un brazalete

Playa del Carmen: Reo que compartía celda con Mauricio Góngora da positivo a COVID-19