Playa del Carmen: Pescadores sobreviven con un servicio acuático diario

Un servicio turístico diario prestan miembros de la cooperativa de pescadores que se ubica en playa El Recodo, luego de la declaratoria de semáforo naranja que permite al 30% la actividad.

José Gómez Burgos, secretario de la cooperativa turística del Mar Caribe, informó que es un número favorable, pese a que no se compara con temporada alta cuando superaban el 80%.

Los servicios que prestan son relacionados con la pesca deportiva.

"Estamos levantando, sólo estamos dando un servicio diario, pero ahí vamos, desafortunadamente no se puede más y es porque tampoco hay turismo, sabemos que no hay vuelos y no se puede hacer más", dijo Gómez Burgos.

Son más de 70 los trabajadores que integran la cooperativa, quienes se encuentran en Playa El Recodo principalmente.

"Lo que pasa que, aunque se nos permita la actividad a cierto porcentaje, no están abiertos los accesos a las playas, eso nos deja en una situación contradictoria porque vemos cómo hay turistas que son sacados de las playas", dijo Gómez Burgos.

Actualmente los accesos públicos a las playas se encuentran cerrados y son los centros de hospedaje que se encuentran abiertos al turismo, con un tope máximo del 30%, lo que permite que algunas actividades turísticas tengan servicios.

Gómez Burgos adelantó que para el mes de julio esperan un alza ligera debido a que prevén la llegada de más vuelos comerciales, asimismo porque una buena parte de la población ya se cansó del confinamiento.

Ayer, playa El Recodo lucía con bajo recale de sargazo, en comparación con hace dos semanas cuando comenzaba a notarse el alto arribo del alga.

El entrevistado confió en que las condiciones así se mantengan para julio y de esa manera no haya ningún impedimento en la recepción de turismo.

"Está pronosticado la llegada fuerte de sargazo, pero ya veremos qué pasa, ojalá y no", puntualizó.