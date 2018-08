Piden que avenida Lilis sea reparada; inmobiliaria la destruyó

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Dos meses atrás, trabajadores de una empresa inmobiliaria comenzaron actividades de introducción de cableado en la avenida Lilis, a la altura del fraccionamiento Misión de las Flores, y tuvieron la necesidad de romper la superficie asfáltica, pero hasta la fecha no han regresado a componer los desperfectos que dejaron en la vía pública.

“Todo comenzó hace como dos meses cuando comenzaron los trabajos, me parece que fue algo de introducción de luz, nunca se nos avisó que harían tales labores, pero en fin, aguantamos el polvo que generaron por casi dos semanas cuando pasaron por nuestra privada, pensamos que iban a tapar la línea de zanja, pero no, no lo han hecho y como ya sabemos cómo es esa empresa que le vale, mejor lo pedimos de una vez antes de que lo olvide”, dijo Lizbeth Berumen, habitante de la privada Villa Carpintero, la cual se sitúa en la avenida dañada.

La avenida Lilis fue abierta al tránsito por el ayuntamiento de Solidaridad a mediados del año pasado. La conexión ahora comunica al fraccionamiento Misión de las Flores con la avenida CTM, que a su vez enlaza a Villas del Sol con el resto de la ciudad; incluso dicha arteria vial sirve para salir a la autopista Playa del Carmen- El Tintal.

Jesús Cueto Carlín, director de Obras Públicas, dijo que ante las quejas vecinales enviará una inspección, aunque antes analizará cuál es la situación de esta desarrolladora. Hasta el momento representantes locales de la inmobiliaria no han dado versión del asunto, sin embargo no es la primera ocasión que realiza un trabajo de este tipo.

Trabajadores consultados comentan que tuvieron que abrir la calle para introducir cableado para proveer del suministro de energía eléctrica a sus siguientes desarrollos en la zona.

Labores similares realizó esta empresa en la avenida Ave del Paraíso, la cual quedó semidestruida en la superficie asfáltica sin que hasta el momento sea reparada, señalan vecinos de la demarcación.