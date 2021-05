Víctor Mas Tah, candidato a la presidencia de Tulum, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo contra de quienes resulten responsables por presuntos delitos cometidos en su contra y de sus colaboradores, que quedó asentada con el número FGE/QROO/SOL/05/2703/2021.

El abanderado de la coalición Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se presentó la mañana de ayer en las instalaciones de la representación de la Fiscalía en Playa del Carmen para presentar la denuncia por diversos hechos que dijo ha padecido en los últimos días.

“Derivado de hechos violentos que se han dado en Tulum, en el que se ha visto amenazada mi integridad y la de mi equipo de colaboradores de campaña, he acudido ante esta representación e informarles que he presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para darle seguimiento a la investigación, de estas amenazas en la cual he sido objeto en estos últimos días”, dijo Mas Tah, quien agregó que no planea solicitar protección alguna ante la autoridad competente.

El presidente municipal con licencia dio a conocer que sus compañeros de campaña, quienes recientemente tuvieron un atentado en sus domicilios, también presentaron sus respectivas denuncias.

“También mis compañeros de campaña, Francisco Xiu y Mariana Cevallos, quienes también están interponiendo la denuncia, esto derivado al atentado que ellos sufrieron en sus domicilios el pasado 11 de mayo, ese atentado que ellos recibieron de manera directa (...) nos queda claro que es una muestra de violencia que se está ejerciendo para intimidar mi equipo de campaña”, narró el candidato.

Aunque dijo que deja en manos de la autoridad la investigación sobre estos actos, adelantó que, derivado de la actividad proselitista que realiza, se podría tratar de un tema de origen político y no del crimen organizado.

“La autoridad correspondiente estará haciendo la investigación, pero todo parece indicar que son cuestiones de carácter político, de grupos, que se ven en desventajas en este proceso electoral”, sostuvo.

También te puede interesar:

Elecciones 2021: Nada ni nadie va a detener nuestra marcha hacia el triunfo el 6 de junio: Víctor Mas

Elecciones 2021: Asume Lili Campos compromiso de luchar a favor de las mujeres

Elecciones 2021: Ingenieros y arquitectos se suman al proyecto de Pedro Joaquín