Problemas legales dejan sin nuevas rutas de transporte público a Playa del Carmen

La apertura de más rutas de transporte público y autobuses en Playa del Carmen está detenida debido a los procesos legales pendientes de resolver por la concesión del servicio.

De acuerdo con Guillermo Galland Guerrero, director de Transporte de Solidaridad, hay necesidad de 13 rutas más que se encuentran detenidas su autorización dentro de la Comisión de Transporte.