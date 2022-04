En plena Semana Santa, la playa El Recodo fue cerrada al público debido a las labores de recolección de sargazo y por la erosión de la costa.

Un letrero colocado durante la tarde del lunes advierte de la situación, revelando además que prevén abrirla dentro de 15 días.

Lourdes Vargues Ocampo, directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), pidió a la población no acercarse a tal playa para que pronto se regenere el arenal, la cual con el sargazo y la erosión se encuentra en malas condiciones.

Dicho tramo costero es uno de los más céntricos de Playa del Carmen, entre la avenida Constituyentes y la calle 12. En las últimas semanas ha sido la más golpeada por el recale de sargazo que ha dejado el agua con color oscuro.

En el sitio existe el resguardo de unas 20 embarcaciones de diversas cooperativas turísticas, quienes parten de dicha zona a varias partes de altamar para realizar actividades acuáticas.

Ayer, personal de la Policía Municipal realizaba labores de vigilancia y exhortaba a los transeúntes a no ingresar a la zona de playa El Recodo.