Playa del Carmen: Recomiendan acudir a profesionales para declaraciones anuales

En el inicio de las declaraciones anuales para personas físicas, el Colegio de Profesionales de la Contaduría en Riviera Maya pidió a los contribuyentes acercarse a contadores titulados para evitar errores.

Olivia Onofre Basave, presidente de la asociación civil, sostuvo que de no acudir ante un profesional de la contaduría, pueden ocurrir errores y no recibir los saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo cual la mayoría de personas físicas buscan.

“Pedimos a la gente que se acerque con un profesional para hacer su declaración y no tenga ningún problema (…) yo creo que en este caso debería de pedir su documentación porque hay muchos que no son contadores y se hacen pasar por contadores (…) algunos sin ser contadores sí saben, pero muchos no son contadores y te cobran 100 o 200 pesos por hacerte la declaración, pero no son confiables”, dijo Onofre Basave.

El periodo para realizar la declaración anual para personas físicas comenzó el pasado 1 de abril y concluirá el 31 de mayo, es decir, el SAT amplió un mes más para realizar el acto.

Olivia Onofre comentó que esto probablemente se debió a que el mes pasado cuando fue el periodo de declaración para personas morales, hubo múltiples problemas con la plataforma electrónica para realizar la declaración de impuestos.

En los últimos años, la declaración para personas físicas ha tomado relevancia debido a la devolución de saldos a favor, que se traduce en depósitos bancarios para los contribuyentes que se encuentren en los supuestos que marca la norma en materia fiscal.

“Un asalariado trabaja para una empresa, éste le retiene el ISR y le entrega al SAT (Servicio de Administración Tributaria), al año se hace un cálculo con unas tablas, si queda saldo por pagar se tiene que pagar, que es saldo en contra; si es a favor, se hace la devolución”, explicó la especialista contable.

Agregó que el municipio de Solidaridad todos los trabajadores están en condición de ser beneficiados con este tema, además que se estimula la cultura fiscal en el destino turístico.

