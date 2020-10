Playa del Carmen: Registran 39 extranjeros con Covid en lo que va de la pandemia

Un total de 39 extranjeros han tenido Covid-19 y han sido apoyados por la Oficina de Atención al Migrante, dependencia que hasta el momento de la pandemia no ha registrado ningún deceso.

Wilson Charles Martial, coordinador de la Oficina de Atención al Migrante del municipio de Solidaridad, informó que hasta el lugar han llegado familiares de los afectados, quienes han buscado el apoyo médico, recurso que les han logrado brindar para su pronta recuperación.

“39 casos que han detectado en los centros de salud, no podemos decir que solamente son ellos, porque hay personas que no llegaron, pero estamos hablando de manera oficial ese número, la estimación como sabemos en sí no sabemos, sería aventurado dar un número”, comentó el entrevistado.

Las personas de nacionalidad extranjera que han sido afectadas con la enfermedad provienen principalmente de países como Venezuela, Argentina, Guatemala y Colombia.

“Apoyamos a las mujeres embarazadas, les hemos gestionado el otorgamiento de medicamentos, de despensas, también el acceso a los comedores comunitarios sin importar de donde vienen, seguimos en colaboración con otras dependencias para seguir con el apoyo”, agregó.

En el tiempo que ha transcurrido con la pandemia, únicamente una persona con Covid -19 ha tenido síntomas de gravedad, sin embargo, logró librar la parte más fuerte de la enfermedad.

Se trató de un hombre de nacionalidad cubana que padecía diversas afectaciones patológicas crónicas, además que buscaba refugio en el municipio.

Hay que recordar que la pandemia del coronavirus dejó en la calle a muchos extranjeros, quienes perdieron sus fuentes de empleo, por lo que no pudieron continuar con el pago de sus rentas.

Asimismo, según Wilson Charles, fue el sector más golpeado porque durante mucho tiempo no pudieron regresar a sus lugares de origen por la cancelación de vuelos.

La Oficina de Atención al Migrante se encuentra en el Centro Comunitario de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta. Funcionan de nueve a tres de la tarde, de lunes a viernes.