Playa del Carmen: Regresan candidatura de síndico a Pérez Vera en Solidaridad

La Sala Regional Xalapa del Tepjf regresó a Adrián Pérez Vera la candidatura de síndico al ayuntamiento de Solidaridad por la coalición Vamos por Quintana Roo; hasta el momento no se contempla una nueva impugnación.

El órgano jurisdiccional en materia electoral resolvió regresar la candidatura a dicho actor político luego que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) le retiró el mismo por diversos supuestos relacionados en el que el Partido Acción Nacional (PAN) lo propuso como candidato a síndico sin justificación alguna dentro de los estatutos partidistas.

Lo anterior de acuerdo con una sentencia promovida con el número de expediente JDC/060/2021, en contra de la designación de Pérez Vera, que al final procedió ante la sentencia; en un siguiente acto de reclamación promovido ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), éste resolvió a favor de Pérez Vega, de acuerdo con el expediente SX-JDC-973/2021 y su acumulado SX-JDC-974/2021.

El órgano jurisdiccional informó mediante un boletín de prensa que, los agravios expuestos por Pérez Vega ante el tribunal resultaron fundados y suficientes para su acto de reclamación en la que el Teqroo determinó retirarle la candidatura.

Gustavo García Utrera, quien había ocupado la titularidad de la candidatura luego del fallo del Teqroo, dijo que acatará la sentencia, toda vez que continúan en el mismo proceso electoral.

Dicha coalición se encuentra integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

“El Teqroo dice que Adrián no cumplió con la convocatoria, ordena al partido reponer el procedimiento a efecto que se nombre a un síndico propietario y el partido lo que hace es pedir entre los candidatos que se inscribieron la ratificación de volver a participar, yo me volví a inscribir y me ponen de síndico propietario (…) estamos de acuerdo con la sentencia, somos respetuoso de la ley”, puntualizó García Utrera.

También te puede interesar:

Quitan candidatura a Luis Gamero Barranco por violencia política

Cancún: Queda firme la candidatura de Mara Lezama en Benito Juárez

Exoneran magistrados del Tribunal Electoral a Mara Lezama