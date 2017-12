Cobro de luz en comercios de Playa del Carmen ¡se duplica!

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q, Roo.- Comerciantes y artesanos de la zona turística tradicional de Playa del Carmen señalan que el cobro por el suministro de energía eléctrica se ha disparado en más de 200%, empeorando la temporada baja que continúan padeciendo.

Leonor Castañeda Martínez, presidenta de la asociación de comerciantes fundadores en el llamado casco antiguo de la ciudad, indicó que los cobros abusivos de la paraestatal, combinados con ventas a 40% durante los últimos meses, ha ocasionado el cierre de al menos dos locales.

“Esta temporada he visto cómo se han tenido que cerrar dos tiendas de socios fundadores, por no poder mantener la renta, impuestos, pagos de luz. Está carísima, mi esposo pagaba el año pasado 700 pesos, sólo prende los focos por las tardes y noches y ahora paga más de 2 mil pesos de luz.Todos esos gastos conllevan desafortunadamente al cierre, por no aguantar más la situación”, dijo la representante de este sector de negocios.

Desde octubre, María Elena Mata Pineda, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (Ccerm), reconoció que existe preocupación porque desde que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó el cambio de medidores, se han duplicado los costos en los recibos de múltiples comercios y empresas afiliadas.

“Están excesivos, es una diferencia abismal entre el año pasado a este por varias causas. Primero porque hay que recordar que CFE realizó cambio de más de 60 mil medidores y estos no señalan la misma cuota que antes del cambio venia pagando un consumidor cualquiera. Ahora hay que adicionar que estamos en temporada de casi invierno y que según los que saben, hay menor consumo de energía y por ende la CFE quita el subsidio. De ahí tarifas tan elevadas”, dijo Mata Pineda.

Además, indicó que a esta situación se sumará lo que pudiera representar la cuesta de enero, con efectos de la inflación y ante los riesgos de aumentos en gasolinas que ya no está controlada y los incrementos en salario mínimo.

“Todos estos factores serán importantes a considerar en la llamada cuesta de enero. No sólo para los artesanos sino para todo aquel que haga consumo de energía, combustible y tenga empleados”, recalcó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya.

Por parte de la paraestatal, Luis Egipto Ouijas Padilla, superintendente de área Comercial de la CFE en la Riviera Maya, sólo ha reiterado a los quejosos que para encontrar una solución adecuada a cada inconformidad, es necesario que se acerquen a las oficinas de la CFE para que se revise la situación de los clientes de manera particular.

La subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Playa del Carmen, informó que se han acumulado 234 quejas formales contra presuntos cobros irregulares de la paraestatal de Playa del Carmen y de Tulum, de las cuales 39 se han conciliado en favor de los consumidores.