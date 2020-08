Playa del Carmen: Suspende Cofepris cuatro negocios durante julio en Solidaridad

La Cofepris zona centro concluyó el mes de julio con cuatro suspensiones a negocios que no cumplieron con las medidas sanitarias ante la nueva normalidad y restricciones para frenar la propagación del Covid-19.

Javier Toledo Alvarado, coordinador zona centro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que fueron cuatro bares los suspendidos al ser detectados en flagrancia operando y con aglomeraciones de gente al interior de sus establecimientos.

“Hicimos suspensión de cuatro establecimientos que dentro del semáforo no tenían por qué estar funcionando, esta semana hemos salido a hacer las verificaciones y los que no están señalados, en el semáforo, no pueden laborar”, comentó Toledo Alvarado.

En relación a los establecimientos que han sido suspendidos, les preparan una multa que va desde las 400 Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las 500 unidades, las cuales son determinadas por el área jurídica de la dependencia.

Hay que recordar que con la nueva normalidad los bares no pueden operar, mas no así los restaurantes, los cuales pueden hacerlo a un máximo del 30% de afluencia, al igual que centros de hospedaje.

En lo que confiere a otro tipo de establecimiento donde hay práctica de actividades esenciales como construcciones o abarrotes, comentó que los encargados de los inmuebles han cumplido con la reglamentación sanitaria.

“Hemos estado revisando las construcciones, sí le están dando protección, a los alarifes les están dando protección con el monitoreo correspondiente porque al momento de hacer la investigación, si no encontramos con el cumplimiento tienen que ser suspendidos, pero ahorita no hemos suspendido ninguna obra por falta de protocolo”, dijo Toledo Alvarado.

Pidió a la población continuar con las medidas sanitarias, como la sana distancia, uso de gel antibacterial, lavado de manos y, principalmente, denunciar a negocios que no quieran cumplir con las restricciones para fomentar la higiene en esta nueva normalidad.

“A los locatarios, que sigan manteniendo los lineamientos Covid-19”, puntualizó.