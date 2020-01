Playa del Carmen: Toman medidas ante casos de envenenamiento de gatos

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Centro de Bienestar Animal Municipal (Cebiam) exhortó a la población a no sacar sus mascotas en áreas públicas, luego de reportes de envenenamientos que ocurren en el fraccionamiento La Toscana, y que ha cobrado la vida de gatos.

Claudia Sánchez López, coordinadora del Cebiam, comentó que mientras no avancen las investigaciones para dar con el responsable de los envenenamientos, las mascotas no deben salir de los domicilios de las personas. Hasta el momento sólo han recibido una denuncia de manera formal por los casos.

“La única denuncia que hemos tenido es la de un gato envenenado, lo reportaron el lunes y llegamos martes para investigarlo, pero no pudimos obtener testigos y pruebas fehacientes que apunten al culpable de este hecho, debido a que en el lugar sólo hay dos cámaras, mismas que no apuntan hacia zonas afectadas, además de no tener testigos presenciales”, dijo Sánchez López.

De acuerdo con lo denunciado y reportado por habitantes del fraccionamiento La Toscana, entre las que destacan la denuncia escrita presentada por la ciudadana Guadalupe Guzmán García, el pasado fin de semana uno de sus gatos murió y los estudios médicos que le realizaron al cuerpo indicaron que fue por envenenamiento.

Este caso desencadenó más hechos similares que fueron dados a conocer en redes sociales en el mismo fraccionamiento, algo que lleva ocurriendo desde hace cinco años, pero este fin de semana llamó la atención porque los vecinos sospechan que la persona que comete el delito deja carne molida envenenada en la calle.

Sánchez López recomendó especialmente para los dueños de gatos, no dejarlos salir solos, porque este tipo de animales domésticos son los más propensos a ser agredidos por la facilidad con que se meten a otros patios.

“Aunque sea una colonia o privada, saquen a sus mascotas con collar, correa, bolsas para levantar sus heces, y siempre vigilando qué comen, qué huelen, porque quizás ahorita fue un envenenamiento, pero también hay otras enfermedades, ya sean virales o parasitarias, que un perrito puede contagiar a otro”, dijo.