Se recupera la playa El Recodo al 100%

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Luego del retiro de costaleras de geotextiles en la playa El Recodo, ese tramo costero se ha recuperado ante la erosión que venía registrando desde hace dos años. Dicho material fue colocado en septiembre de 2016.

José Gómez Burgos, secretario de la Cooperativa Turística del Mar Caribe, comentó que fueron alrededor de 150 kilógramos que retiraron de este material desde el mes pasado. Estas acciones lo realizaron en coordinación con los pescadores adscritos a la organización y personal del centro de hospedaje que se encuentra en esa zona.

La playa ahora se encuentra recuperada en un 100% de estado original, lo que ha permitido una mejora en la prestación del servicio turístico.

“Ha habido una notable recuperación que nos ha permitido tener una mejora en el servicio, desde el pasado mes se comenzó a advertir la recuperación y pensamos que seguirá de esta manera en lo que resta del año”, comentó Gómez Burgos.

La playa El Recodo tiene una extensión de aproximadamente 100 metros y es el punto donde se resguardan las embarcaciones de la cooperativa turística del Mar Caribe y de Playa del Carmen, sumando entre ambos aproximadamente 30 naves.

De acuerdo con Gómez Burgos, el material que retiraron fue colocado en un punto alejado de la costa para darle una reutilización. De esta manera también se quitó una barrera que servía para evitar la llegada de sargazo en el punto mencionado.

“Desde que se empezaron a colocar estos artefactos fuimos claros en que no serían de gran ayuda, por eso emitimos varios comentarios al particular, creemos, porque lo hemos visto, que esos artefactos no sirven para ayudar a la playa, al contario, sólo perjudican más”, agregó el entrevistado.

Luego de estas acciones, el gremio de pescadores espera recuperarse del cierre del puerto que ocurrió el pasado miércoles y que les ocasionó cancelaciones en varios tours que ofrecen a turistas.