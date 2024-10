Playaparq anuncia aumento de costo a parquímetros de Playa del Carmen

La empresa Playaparq, concesionaria de los parquímetros en calles y avenidas del centro de Playa del Carmen, anunció un incremento de dos pesos sobre el costo actual por utilizar un cajón de estacionamiento durante una hora de servicio.

Diego Gracidas Martínez, representante de Promotora de Reordenamiento Urbano, de nombre comercial Playaparq, adelantó que el aumento se encuentra establecido en el contrato de concesión, el cual se debe ajustar a la inflación.

De esta manera, a partir del 1 de enero de 2025, al menos lo dado a conocer por el concesionario, pasará de 10 a 12 pesos por hora al utilizar cajones de estacionamiento ubicados en calles y avenidas del centro de la ciudad.