Visitantes dejan las playas de Cancún llenas de vidrios y botellas

El vidrio es el contaminante que más se ha encontrado en las playas de Cancún debido a las malas prácticas de los turistas y visitantes de introducir este material y no llevárselos.

Hoy se hizo una nueva limpieza en una playa de la zona hotelera de Cancún, de la que alrededor de 100 voluntarios recolectaron más de 600 kilos de residuos sólidos, siendo el vidrio uno de los principales, con poco más de 50 kilogramos.

Tania Huitrón Tecotl, coordinadora de responsabilidad social de la empresa Red Ambiental, señaló que el vidrio encontrado eran principalmente botellas de cerveza.

Estas llegaron por la gente que mete las cervezas a la playa para disfrutar en familia, pero optan por dejar el envase oculto detrás de rocas o debajo de troncos de árboles.