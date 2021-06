Poca afluencia en el último día para vacunar a los adultos mayores en Cancún

Los módulos de vacunación tuvieron baja afluencia en la jornada de aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para personas mayores de 60 años en el municipio de Benito Juárez.

La mayoría de quienes llegaron a los lugares de aplicación tuvieron una espera de aproximadamente una hora, ya que no tuvieron que hacer fila para acceder al registro, por lo que el mayor tiempo fue en el área donde tienen que aguardar 30 minutos para descartar reacciones secundarias.

En el módulo instalado en el domo del gimnasio Toro Valenzuela, se llegó a las 400 dosis programadas pasado el mediodía, por lo que se tuvo que solicitar que se enviaran más para seguir atendiendo a la población que llegó.