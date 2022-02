Polémica por convocatoria de selección de titular de la Cdheqroo

El juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún envió a Chetumal el amparo 76/2022, interpuesto por organizaciones de la sociedad civil en contra de la convocatoria emitida por el Congreso del Estado para la elección del próximo titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

De esta manera, será en la capital del estado donde se decida si procede o no el recurso legal, que obligaría a los legisladores a realizar un nuevo proceso; asimismo, organizaciones de la sociedad civil confían tener mejores resultados con el segundo amparo interpuesto en Othón P. Blanco por “Mayas sin Fronteras”.

“Viajé a Chetumal, pero no nos han dado ninguna información sobre la situación del amparo. No sabemos qué está pasando, pero si no tenemos respuesta por parte de la dependencia, va a pasar el tiempo y se va a consumar lo que viene pasando con los legisladores”, dijo Héctor Manuel Bonilla, presidente de Children Less Abuse (Chila).