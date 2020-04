Policía Cibernética de Quintana Roo va tras quienes venden la ayuda alimentaria

Chetumal.- La Policía Cibernética investigará todos aquellos casos en los que se pretenda hacer negocio con la ayuda alimentaria que se entrega a las familias de Quintana Roo.

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), confirmó que los casos en los que se ofertan los insumos en redes sociales serán investigados para aplicar el castigo que amerite.

Lo anterior, debido a que ayer en un perfil de redes sociales se ofrecieron vales para 4.0 kilogramos de gas en 50 pesos; en otros, también se hacía burla de los 21 productos y un vale de gas Licuado de Petróleo que traía la despensa alimentaria.

“A qué hora traen las despensas aquí en Andara, pa que no salga de mi casa… vendo vales para 4 kgs de gas… 50 varos”, fueron los comentarios a través de la publicación.

Algunos de los comentarios de la ciudadanía respecto de esa publicación fueron de rechazo, principalmente por el tono de burla hacia las familias por este tipo de apoyo alimentario para pasar la emergencia sanitaria.

“No deben estar vendiendo esas cosas porque se los dan porque lo necesitan, si no lo necesitan que se lo den a otra persona por cosas así es que después ya no dan nada y pagan justos por pecadores, no lo hagan”, escribió uno de los usuarios de dicha red social.

El usuario de las redes sociales que puso a la venta los vales de gas recalcó que se trataba de simple sarcasmo, sin embargo, recibió comentarios negativos a su actitud, además de que ya es sujeto de una investigación policial.