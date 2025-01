Policía descarta agresión de taxista a turista noruega en el Aeropuerto de Cancún

La Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal informó que, tras investigar un altercado en la terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, se descartó que un taxista haya agredido a una turista noruega.

Según el titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, las indagaciones revelaron que no hubo intento de atropello por parte del conductor, como se difundió en redes sociales.

“La señora tenía aliento alcohólico y se detectó que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y ella fue la que se abalanzó sobre el taxi. No hubo ninguna situación como la que se refirió en redes sociales, que se suscitó porque no quiso pagar y el taxista, de manera premeditada, la quiso atropellar. No es eso”.