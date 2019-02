Jesús Caamal/SIPSE

CHETUMAL, Q. ROO.- El municipio de Felipe Carrillo Puerto mantiene 25 elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, incluido el titular de esa corporación, sin contar con una certificación en materia de control de confianza.

A través del oficio número U.T./145/2019, el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto informó, vía Transparencia, que de los 194 elementos activos de la corporación de seguridad pública, 25 de ellos no cuentan con la acreditación por parte de del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C-3), dependiente de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo.

“Actualmente nuestra institución está conformada por 194 elementos, de los cuales 25 se encuentran como no aprobados; y en relación de que, si el suscrito está aprobado, me permito referirle que en semanas anteriores fue evaluado y está en espera de los resultados”, afirmó el documento oficial.

En el mismo documento, la autoridad municipal expresó que no conoce cuáles son los riesgos que los elementos corren al no estar evaluados, con el argumento de que no es de su competencia y que lo rige el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Al respecto, Francisco Gracia Muñoz, tercer regidor de la Comisión de Seguridad Pública del cabildo, sostuvo que buscarán alternativas para que los elementos vuelvan a presentar la evaluación, que consideró muy difícil y tediosa.

“En caso de que no vuelvan a pasarla allá (la evaluación), si va a haber problemas en el Consejo de Honor y Justicia, el cual indica que los elementos que no tengan esas capacidades, pueden ser dados de baja”, aseveró.

El examen de Control de Confianza es una evaluación que sirve para diagnosticar si el personal activo cumple con el perfil adecuado para desempeñar labores relacionadas con el combate a la delincuencia y a favor de la seguridad de los ciudadanos.

Según información del propio ayuntamiento, un director de Seguridad Pública en Felipe Carrillo Puerto, percibe un sueldo de 15 mil pesos mensuales; mientras que un policía del grado más inferior, recibe ocho mil 600 pesos en el mismo lapso.