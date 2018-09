Muere de manera extraña en un bar de Tulum

Redacción/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Una persona del sexo masculino que estaba en la barra del bar "La Burundanga", se fue al baño y al pasar unos minutitos de más y ver que no salía, fueron a revisar y lo encontraron tirado en el piso. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para atenderlo, pero ya no tenía signos vitales.

Tras el reporte de una persona como muerta en el bar “La Burundanga”, ubicado en la calle Oko’ot entre Centauro y Orión nortes de la colonia Maya Pax, de inmediato se realizó una movilización policíaca, y al resultar que había muerto, se acordonó el lugar.

De acuerdo con testigos, el sujeto entró al bar y se sentó por la barra y que momento después entró al baño y como tardó y no salía, al checar el lugar fue hallado tirado, cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya estaba sin vida.

Agentes ministeriales verificaron el cuerpo y señalaron que no había huellas de violencia, no había ningún tipo de arma prohibida ni casquillos y el cuerpo no tenía sangre, por lo que se presume pudiera haber sido un resbalón o un infarto.

Tras las diligencias del personal de la Fiscalía General del Estado, con sede en Tulum, levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

Ensabanados fueron golpeados y apuñalados: eran marinos

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que dos de los tres ensabanados que fueron hallados en las Supermanzanas 65 y 75 la mañana del pasado lunes, fueron identificados como elementos de la Secretaría de Marina (Semar), otro sigue sin ser identificado; la principal línea de investigación es la delincuencia organizada.

Hasta la noche de ayer, las autoridades ministeriales no habían informado cuáles de los tres sujetos que aparecieron cubiertos con sábanas eran marinos. Por lo pronto la Fiscalía inició la carpeta de investigación 561/2018 por el delito de homicidio doloso por los hechos que se registraron la mañana del pasado lunes en la calle 30 de la Supermanzana 75, donde fue localizado el cadáver de una persona, la cual permanece en calidad de desconocida.

Según las autoridades ministeriales, éste vestía pantalón de mezclilla azul con un cinturón café, era de complexión robusta, tez morena clara y medía 1.65 de estatura. La Fiscalía también abrió la carpeta de investigación 560/2018 por los dos sujetos que encontraron sobre la calle 13, de la Supermanzana 65, donde se encuentra el antiguo Hospital General.

Los cadáveres hasta ayer estaban sin ser identificados; ambos de entre 25 y 30 años, uno de ellos vestía playera de cuello tipo “V”, roja, bermuda azul y un par de calcetines blancos; el otro vestía una playera tipo “V” y un pantalón de mezclilla azul. Los cuerpos de las víctimas presentaban golpes y heridas punzocortantes en varias partes del cuerpo, no tenían impactos de bala.

En relación al ejecutado de la colonia irregular El Jordán se inició la carpeta de investigación 558/2018 por el delito de homicidio doloso en agravio de C.T.D. y en contra de quién o quienes resulten responsables. Las autoridades ministeriales también abrieron el número de caso 4447/2018 por el sujeto que fue hallado en un domicilio de la Supermanzana 107, la noche del pasado lunes, cuyo cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición. El sujeto murió por causas naturales, ya que no presentaba huellas de violencia, ni en su domicilio.