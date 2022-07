A Quintana Roo no le alcanza el número de agentes de la policía

Si bien Quintana Roo tiene casi 3.5 policías por cada mil habitantes, una cifra superior a la media nacional de 2.8; los seis mil 362 elementos no alcanzan, por el arribo masivo de visitantes.

Sólo en 2021 la cifra de viajeros alcanzó 14.8 millones, aún con pandemia. El año antes de la crisis fueron 24.2 millones, concentrado principalmente en la Riviera Maya y Cancún.

Oswaldo Antonio Chávez Wiarco, especialista en temas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, señaló que tomando la afluencia de la población flotante, Quintana Roo queda lejos de los estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señalan al menos 1.8 policías por cada mil habitantes.