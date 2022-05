Gobierno de Cozumel sancionará a policías por paro laboral

El ayuntamiento de Cozumel considera aplicar sanciones a policías huelguistas, pues para poder dar curso a un movimiento laboral de este tipo, se debe cubrir diferentes procedimientos, aseguró el Secretario General.

Ociel González González consideró ilegal la huelga de policías, misma que fue conjurada debido a que los uniformados “bajaron los brazos” en el último momento y se reintegraron a sus labores.

Atribuyó el liderazgo del movimiento parista al encargado del Área de Educación Vial y Alcoholimetría de la corporación, que según el jefe de la política interna del municipio, ha manifestado su interés en asumir el cargo del director que hoy ostenta Rodrigo Rodríguez Peña.

Por su parte José Alejandro Tovar Mukul, el aludido, negó de manera pública y mediante su cuenta de redes sociales los señalamientos que hace el Secretario General.