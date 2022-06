Policías de Cozumel mayor protección de seguros de vida

Los elementos de seguridad pública cuentan con un seguro de vida, pero de acuerdo con un sondeo realizado entre los integrantes de esa corporación, este debería ser de por lo menos 500 mil, y no de 100 mil.

Si bien calificaron de buena la intención del ayuntamiento de adquirir este seguro para los 243 policías municipales, 100 mil pesos se quedan corto y es un monto muy bajo en caso de que ellos pierdan la vida en un accidente, que es lo que cubre el seguro.

Los policías entrevistados, quienes pidieron no ser citados para no ser objeto de represalias por parte de los altos mandos, recordaron que una de las causas de los dos últimos paros de labores en un periodo de nueve meses, es el no contar con un seguro de vida que respalde a sus familiares en caso de perder la vida en el cumplimiento de su deber.

La tarde del jueves trascendió que el ayuntamiento de Cozumel había firmado un convenio con una institución de la banca privada para que los agentes operativos y administrativos de la corporación tengan derecho que sus familiares puedan cobrar 100 mil pesos, esto en caso de que mueran de manera accidental.

De acuerdo con la información que se filtró, fue el secretario general del ayuntamiento Osiel González González quien les dio a conocer esta noticia a parte de los elementos de Seguridad Pública en una junta a puerta cerrada en el Salón Municipios del Palacio Municipal.

Según trascendido, en esa reunión también participó el director de seguridad pública, Rodrigo Rodríguez Peña. Durante un sondeo a los policías, estos manifestaron que aunque hay voluntad, se quedaron cortos.

Sólo 4 municipios en México otorgan seguro de vida a elementos de seguridad

De acuerdo con un dato que proporcionó uno de los policías entrevistados con 10 años entre las fuerzas municipales, solo cuatro municipios en todo México otorgan seguro de vida a los uniformados municipales, uno de ellos es Benito Juárez.

El informante reveló que ese dato lo obtuvo a finales del año 2021 en el estudio denominado “Hallazgos de la aplicación de la herramienta de verificación del sistema de indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, mismo que fue elaborado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE).