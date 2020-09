Cancún: Policías de Tránsito vuelven a las calles tras aprobar a examen de confianza

A más tardar en una semana regresará a las vialidades del municipio de Benito Juárez, el primer grupo de 155 agentes de la Dirección de Tránsito que han sido sometidos a capacitaciones y exámenes de control y confianza.

Desde hace semanas que las calles del municipio de Benito Juárez no cuentan con la presencia de los agentes de esta corporación, quienes fueron acuartelados por instrucciones de la presidente municipal, Mara Lezama Espinosa, debido a las acusaciones de corrupción en contra de la corporación.

Issac Janix Alanís, secretario general del Ayuntamiento, reconoció la urgencia de que regresen los elementos de esta corporación a las calles, pues hasta el momento no hay quienes se encarguen de la vigilancia de que se respete el Reglamento de Tránsito.

"No tenemos elementos de Tránsito, más que los peritos que acuden en caso de accidentes o a quienes se encargan de la semaforización, pero elementos de Tránsito en las calles no tenemos. En algunos temas nos apoyan los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque no tienen facultades".