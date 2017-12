Policías de Cancún se manifiestan: exigen el pago de Fortaseg

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Durante la mañana de hoy, elementos de la Policía Municipal del municipio de Benito Juárez se manifestaron en las instalaciones de Seguridad Pública.

De acuerdo con información de las autoridades, el paro de labores se debe a que no les han realizado el pago del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), de igual forma le otorgaron un aumento pero no a su sueldo, si no a las prestaciones que les correspondes, quedando inconformes debido a que en cualquier momento se les puede retirar.

Los elementos policíacos buscan una solución ante la problemática que tienen. Hasta el momento no han llegado a ningún arreglo.

Paro en Playa del Carmen

En el municipio de Solidaridad, cerca de seis horas elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito mantuvieron un paro de labores que concluyó luego del mediodía del pasado sábado;demandaron el pago de un bono económico del Fortaseg.

Fue alrededor de las 8 horas cuando aproximadamente 200 policías se apostaron en la entrada de la citada Dirección, donde exigieron la presencia de las autoridades municipales para aclarar dicho pago, el cual aseguraban, había sido depositado de manera desigual a los elementos.

Alrededor de las 10 horas arribó el diputado local, Carlos Toledo Medina, quien pidió la presencia de la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez; además, firmó de recibido el pliego petitorio de los inconformes, acción que no satisfizo a los elementos, por lo que sin remediar nada, el legislador se retiró.