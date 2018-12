Investigan a policías por secuestrar y extorsionar a ciudadano

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a supuestos policías ministeriales, que presuntamente privaron de su libertad a una persona, y su hijo menor de edad, para golpearlo y despojarle de su vehículo, en Playa del Carmen.

La agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) inició con la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/12/7515/2018 por los delitos de Robo, Lesiones y Abuso de Autoridad, en contra de los supuestos agentes, Pedro N, Guillermo N, de alias “El Chombo” y quienes resulten responsables, pues hay otro no identificado plenamente, en agravio de Jesús N.

El presunto agraviado afirmó que el 18 de diciembre partió desde Chetumal a ese destino, pero cuatro Policías Ministeriales del Área de Narcóticos, en Playa de Carmen, lo privaron de su libertad, al igual que su hijo de cuatro años de edad.

Lo llevaron a una brecha, le vendaron los ojos y trataron de asfixiarlo; lo "torturaron" y despojaron de un vehículo Chevrolet Spark, para posteriormente dejarlo en un sitio de combis de esa ciudad, abandonado.

“Me llevaron a una brecha, seguían torturándome, me pidieron 30 mil pesos o no volvería a ver a mi hijo”

“Llegando a Playa del Carmen, sobre la carretera federal con CTM, me detuvieron un par de carros oficiales de la Policía Ministerial, los reconozco porque portaban armas, charolas y radios, me subieron a la camioneta y a mi hijo a un Versa color verde, me llevaron a una brecha, seguían torturándome, me pidieron 30 mil pesos o no volvería a ver a mi hijo”, relató el afectado.

Jesús comentó que fue a esa ciudad a vender su vehículo Chevrolet Spark color verde, a una persona que lo esperaba; y para cubrir la cifra que le exigían los agentes ministeriales, le quitaron el automóvil.

“Les dije, vamos a vender el carro con el cliente y uno de ellos me acompañó y me amenazó en el camino que no vaya a decirle al comprador, éste sospechó que me estaban extorsionando y no se hizo la compra-venta, hay un cuarto agente que según le dicen Chiquis”, declaró.

Tras la venta fallida, entregaron al menor a su padre y los dejaron en sitio de transporte público para que retornen a Chetumal.

De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) hay un total de 294 quejas de ciudadanos en contra de personal de la Fiscalía, por hechos violatorios a los derechos humanos, de enero a noviembre de 2018.