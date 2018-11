Policías realizan guardias para impedir acceso a Pérez Abarca

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Policías Municipales de Benito Juárez, se encuentran en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Tránsito realizando guardias, para evitar que el director municipal de la dependencia, Jesús Pérez Abarca tenga acceso al lugar.

Jesús Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo declaró, ''yo conozco las formas de Pérez Abarca, su personalidad es sumamente educada y decente, entonces no hay tal de excesos o situaciones de esa naturaleza; llevaba hasta ayer escasos 34 días, entonces obviamente lo que ha estado trastocando son los intereses de esta gente que quiere mantener estas condiciones lamentables y están acostumbrados en otras administraciones a poner y establecer sus condiciones a los alcaldes en turno y lo que no calcularon en esta ocasión que la administración municipal no está sola’’.

El paro laboral inició alrededor de las 7 horas de ayer, durante el cambio de turno, por lo que Pérez Abarca, encargado de despacho de la corporación, y Jorge Aguilar Osorio, secretario general del ayuntamiento, llegaron a la explanada de la policía para dialogar con los uniformados.

El secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, afirmó que se han implementado acciones en busca de hacer más eficiente el trabajo policíaco, además de mejorar los niveles de seguridad no solo para los habitantes, sino también para los visitantes.

Ante la manifestación de policías municipales, Capella Ibarra y Mara Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, se reunieron para hablar de la estrategia a seguir en materia de seguridad con las fuerzas federales, estatales y municipales.

