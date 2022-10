Policías no evitan agresiones de taxistas, acusan conductores de Uber

Un grupo de 15 conductores de la plataforma Uber denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Benito Juárez no evitan las agresiones que sufren por parte de los taxistas locales.

Águeda Esperilla Soto, vocera de choferes de esta plataforma, explicó que tan sólo en el último mes se han dado alrededor de 30 agresiones de parte de los taxistas, sobre todo en el centro del municipio.

“Estamos pidiendo que la Policía actúe, haga su trabajo, porque desde hace un mes hemos sido amenazados y agredidos por los taxistas, tanto en la zona hotelera como en el centro de la ciudad (...) Uno pide ayuda y no la recibimos, porque la Policía no llega y, si llega, no detiene a nadie, aún cuando los agarra cometiendo un delito en flagrancia”.