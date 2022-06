Polvo de Sahara llega al Caribe y se enfila hacia Quintana Roo.

El polvo del Sahara llegó al mar Caribe durante la presente semana y se enfila poco a poco hacia Quintana Roo, en su paso hacia el Golfo de México.

Hasta el momento se desconoce si la capa de polvo será tan densa como lo fue en 2020, durante la etapa de confinamiento por la pandemia de COVID.

De acuerdo con el portal MeteoRed, la masa de aire con particular de polvo del desierto de Sahara, cubrirá las islas Antillas durante su paso por el mar Caribe, y llegará a Quintana Roo en su camino hacia el Golfo de México.

The first rays of sunlight reveal active weather in the northeast #GulfofMexico along a cold front. Thunderstorms are also active over the southwest Caribbean. Meanwhile, #SaharanDust persists from across the tropical #Atlantic, through the #Caribbean and into the southern Gulf. pic.twitter.com/SgNN7lCWr6