Por este motivo, ciudadanos de la zona maya no participan en bodas colectivas

La oficialía 01 del Registro Civil de Felipe Carrillo Puerto detectó una leve participación negativa de parejas quienes se sumen a contraer nupcias en el programa bodas colectivas, pese a ser de forma gratuita.

Verónica Palomo Yam, jefa del área en el municipio sostuvo que año con año tienen una meta, el cual es de 50 parejas, al menos el año pasado con dificultad llegaron a ese número donde sólo se sumaron 44, aunque hizo falta seis, detectaron que la pena y vergüenza a casarse frente a personas que no son de su círculo social les impide hacerlo.

“Hemos visto que muchas de las veces o los factores que no permiten que las parejas acudan a este programa, es precisamente para ello, sin embargo, llamamos a la concientización, primero para aprovechar de ello, porque es completamente gratis y no tienen que desembolsar de más, pero no se sientan forzados”.