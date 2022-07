Por fallas de CFE, carrilloportenses esperan casi una hora para pagar

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Felipe Carrillo Puerto pasan hasta 40 minutos para pagar su recibo, ante las constantes fallas en los cajeros automáticos que no les da el servicio de calidad.

Este martes 26 de julio, más de una decena de personas se formaron desde las primeras horas en las oficinas de la paraestatal en el municipio con la finalidad de realizar sus respectivos pagos, sin embargo, como solo una de las dos máquinas con las que cuenta el establecimiento está “medio” funcionado, se genera la problemática.

Israel Poot Pat, usuario de la Comisión, sostuvo que son dos cajeros automáticos que están en las instalaciones, uno no brinda ningún servicio y el otro no da el tiquete de pago, no acepta los billetes, no da cambio, no sirve su lector de códigos, contrabajo y acepta el cobro del servicio.

Expresó que, pese a los altos costos en las tarifas, tienen que pasar por esta problemática, que ya han reportado desde hace muchos meses atrás, pero la autoridad no ha hecho nada al respecto, hace caso omiso y hasta ahora siguen con las mismas.

“No podemos entender a la Comisión, porque a nosotros no se nos perdona ningún día, siempre tenemos que estar pagando puntualmente el recibo de nuestra luz, pero no podemos hacerlo si no nos dan las facilidades que como empresa debe de ser, sobre todo porque somos miles de usuarios”.

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Felipe Carrillo Puerto, esperan más de 40 minutos para usar el cajero, debido a que solo uno está “medio” funcionando.

📸 @JessCaamal2 pic.twitter.com/dKtwLjXvxh — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) July 26, 2022

Habitantes desean pagar su recibo sin costos extras

Por su parte, Juan Puc Pool, habitante de la zona maya, destacó que hay otras probabilidades de poder pagar y está completamente de acuerdo, sin embargo, aunque parezca poco, son otros 10 a 12 pesos de comisión que tienen que sacar de su bolsa para poder hacerlo y no es gratis.

Añadió que ahora con el incremento de precio en todos los productos de la canasta básica, no se pueden dar el lujo de pagar por un servicio que la misma empresa les debe brindar, porque no se están negando a pagarla, sino que no tienen la forma de como hacerlo de la forma adecuada.