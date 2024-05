Por la salud de los niños: invitan a carrera con causa en Cancún

Una carrera con causa se prepara para juntar recursos para los niños del Porvenir, para que trabajen en su salud física, ya que viven en condiciones precarias, con desnutrición y falta de lugares de esparcimiento.

Margarita Álvarez Cantarell, presidenta de la asociación Uai Nat Zé, declaró que en la colonia el Porvenir hay alrededor de 300 niños de preescolar, primaria, y secundaria, que no tienen áreas de esparcimiento o de ejercicio, y que debido a su economía no tienen alimento seguro y viven con desnutrición.

La entrevistada agregó que en la colonia los niños pasan desnutrición, ya que por los habitantes del asentamiento no tienen recurso que garantice comer tres veces al día. Y una parte de los niños tienen problemas de caries, porque no siempre se costea los artículos de higiene.

“ Hay muchísima violencia y muchísima intolerancia . No sé cómo le hacen, no tienen que comer, pero están todos con su celular, y están viendo muchas porquerías. En temas de violencia hay dos que hemos atendido”, añadió.

Ante esto, ayer se informó que se prepara la carrera familiar Santuario María Desatadora de Nudos.

Víctor Madera, organizador de la carrera, señaló que el evento es en el parque Cancún el próximo domingo nueve de junio, a las 06:00 horas, y cuenta con las categorías infantil, juvenil, veterano, y máster.

La inscripción cuesta 350 pesos por persona y el cupo es de 500 corredores. Pueden ir desde niños hasta adultos mayores. Para inscribirse es en www.vmrunners.com, en las redes sociales del Santuario de María Desatadora de Nudos, y al teléfono 9981535187 se pueden pedir informes.

El ocho de junio se entregan los kits de la carrera en el Santuario de María Desatadora de Nudos, de 09:00 a 18:00 horas.

Álvarez Cantarell expresó que esta ocasión se enfocan en primaria y secundaria, porque además de dotarlos de material deportivo, se pretenden hacer clínicas deportivas que enseñen las reglas de diversos deportes, y que den una formación constante para que los niños lleguen a competir.

“No tienen balones, no tienen redes de voleibol. No hay canchas, no hay nada, no hay parque, no hay ningún lugar de ocio para la población”, lamentó.