Por los hechos y resultados, hay historias y momentos difíciles de olvidar

Por ahora estamos viendo un nuevo gasto por parte de la señora Sheinbaum, con la adquisición de 50 vehículos, con el 5 plus, que es la máxima protección de blindaje que se puede comprar para un vehículo, los cuales serán entregados antes de que acabe el año, por lo que empezaremos a ver cómo, con estos 50 vehículos mega blindados, cuyo costo de la flota presidencial y del gabinete será de 200 millones de pesos, se estará dando inicio al “plan de austeridad” de la señora Sheinbaum.

Estamos al final de este gobierno, y es importante mencionar el caos que se aproxima, con una pronosticada recesión para el año que entra; que la Iniciativa Privada está pensando en darle un tiempo de 6 meses a Sheinbaum, para que cambie el rumbo de todas las estúpidas viscerales decisiones que hizo este “taras bulbas”.

El fin está cerca y por ello será importante verificar que, este señor y sus descendientes, sean juzgados por la justicia americana, la cual pronto comenzará a realizar y a llevar a cabo las aprehensiones de todos los “mega” delincuentes, a quienes con todo cariño los maldecimos a ellos y sus próximas generaciones.

Entonces los mexicanos tenemos que actuar de una manera coordinada, para seguir apoyando a los jueces para que se respete a las leyes, no permitiendo la destrucción del Poder Judicial.

México ha caído y ha vivido en la peor situación de su historia, por ello es que esperamos y deseamos que todos los narco gobernadores, los narco presidentes municipales y todos los cárteles, puedan ser destruidos, tal como lo prometió la directora de la DEA, esperamos que ya pronto su “luna de miel” con el obradorismo, se acabé, y por ello es importante recordarles que todo el mal que han hecho, se regresará 7 veces más potente en contra de ellos y de todos los suyos.

Amen. Saecula saeculorum.

Es importante mencionar que los personajes que van a venir a México, a la toma de posesión de esta señora, son de países socialistas, marxistas, quienes han destruido a sus pueblos y a sus estados de derecho, por lo que deberían ser declaradas personas Non Gratas.

Ya será pronto que veremos, si quien estará ahora al frente del país, tendrá la calidad de quitarse de encima a la lacra de López, para que pueda aprovechar la oportunidad de iniciar la reconstrucción de este país.

Lo que dicen las redes del origen de AMLO, el cual parece ya no recordar

Las raíces de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, deberían arrancar en la localidad cántabra de Ampuero, lugar donde su alcalde, Patricio Martínez, mostró una partida de nacimiento del abuelo José Obrador, fechada el 11 de marzo de 1893, hijo de guardia civil que en 1917 sale de la casa cuartel, en Ampuero.

Su padre, Esteban Obrador Mayol era un mallorquín destinado a la villa ampuerense, donde fijó su residencia definitiva junto a su esposa, Felipa Revuelta López, natural de Entrambasaguas, también en Cantabria.

Ampuero es la puerta sur del Parque Natural de las Marismas de Santoña, es un pueblo de indianos, grandes casas y suntuosos panteones en el cementerio.

Sus suegros, ampuerenses, fundaron en aquel país las localidades El Torreón y Gómez Palacio, así como el primer ferrocarril de la región.

En Tabasco conoció José a Úrsula González, con quien tuvo a su hija, Manuela, «Manuelita», madre del presidente mexicano.

La familia de Obrador no regresó, rompiendo así la memoria familiar. «Apenas queda huella en el pueblo y ninguno de los 4,200 habitantes lleva hoy el apellido Obrador», indicó el alcalde.

En 2017, llegaba invitado por Miguel Ángel Revilla, para conocer Ampuero, la tierra natal de su abuelo, el entonces candidato a presidir México fue agasajado en la ciudad con un homenaje en la casa natal del abuelo en el que se le hizo entrega de la partida de nacimiento y un escudo de la localidad.

«Durante el homenaje insistió en lo orgulloso que se sentía de sus orígenes y de las veces que el abuelo José le hablaba de Ampuero y de Cantabria. Se le vio muy cómodo», cuenta Martínez.

Después de su estancia en esta tierra de conquistadores en la que nacieron sus antepasados, la carta enviada al rey Felipe VI, en la que pide a España que se disculpe por la Conquista, cae como un jarro de agua helada. ¿Su añoranza era entonces disimulada, puro gesto de cortesía? En su documental de YouTube «Esto soy» habla de nuevo en primera persona afirmando que es muy consciente de sus orígenes humildes y españoles. «Soy mestizo y con orgullo». Menciona al abuelo José, a su madre Manuelita Obrador. «Somos lo que somos por nuestras culturas y quiero aprovechar esa fortaleza», dijo.

Es importante mencionar que por la descendencia de este personaje, se le podría llamar que es un gachupín, el cual le queda bien, ya que esto quiere decir que es el mote aplicado a españoles en América que presumen de ser de alcurnia cuando en España eran personas pobres y sin títulos nobiliarios. También es usado para nombrar a los hijos y descendientes de los españoles nacidos en América, aquellos que también son llamados criollos.

Gachupín, nombre dado en México a los españoles, es: “Despectivamente, hoy ha llegado a tener la significación específica de español plebeyo, rústico o de baja ralea”.

Es necesario recordarle el dicho que menciona que: “el que al cielo escupe en la cara le cae”, cuyo significado recrimina la excesiva arrogancia, al tiempo que advierte que es frecuente que reciba su merecido.

En otro tema, es necesario mencionar que, tal como ya lo habíamos comentado hace unas columnas, estamos viendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial, la cual ya está activa, porque Israel, Líbano y otras zonas del Oriente, están sin servicio aéreo, por ser esa zona de alto riesgo.

Milei estalló ante todos los presidentes en la cara de la ONU

A las autoridades de las Naciones Unidas, los representantes de los distintos países que la integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando buenas tardes:

Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista, un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país.

Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original.

No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer, vengo aquí a decirle al mundo por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende.

Quiero sí comenzar dando crédito, cuando el crédito corresponde, la Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir, para ello la Organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí, se consignó un acuerdo básico en entorno una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Bajo la tutela de esta Organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió en periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia, se creó un Foro Internacional donde las Naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas y se logró algo impensado, sentar de manera permanente a las cinco potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos.

Todo esto no hizo que el flagelo de la guerra desapareciera, pero se logró por ahora que ningún conflicto escalara a proporciones mundiales, el resultado fue que pasamos de tener dos guerras mundiales en menos de 40 años, que en conjunto se cobraron más de 120 millones de vidas, a tener 70 años consecutivos de relativa paz y estabilidad global, bajo el manto de un orden que permitió al mundo entero integrarse comercialmente, competir y prosperar, porque donde entra el comercio, no entran las balas decía Bastiat, porque el comercio garantiza la paz, la libertad, garantiza el comercio y la igualdad ante la ley, garantiza la libertad.

Se cumplió en definitiva lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle: “Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras, nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra.

Esto es lo que ha ocurrido mayormente bajo la tutela de las Naciones Unidas en sus primeras décadas y por eso desde esta perspectiva estamos hablando de un éxito destacable en la historia de las naciones, que no puede ser soslayado.

Ahora bien, en algún momento y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar, una Organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir, no sólo que debe hacer cada Estado, nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo.

Así, es como pasamos de una Organización que perseguía la paz, a una Organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad.

El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin Victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados nación, ha sido abandonado, ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas Internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo, un modo de vida determinado.

Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado, la profundización de un modelo que en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la agenda 2030.

Quiero ser claro en la posición de la agenda Argentina, la agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los estados nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad de las personas.

Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación que lo único que hace es profundizarla porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos.

Ha sido precisamente la adopción de esa agenda, que obedece a intereses privilegiados, y el abandono de los principios esbozados en la declaración universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equivocada.

Así hemos visto como una organización que nació para defender los Derechos del Hombre, ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de Lesa Humanidad.

En esta misma casa que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche.

En esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel.

En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del estado Israel que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo.

En el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante, regulaciones y prisiones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan.

Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen, en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales.

Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con antiojeras maltusianas, como las políticas de emisión cero, que dañan sobre todo a los países pobres, a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales, se está desplomando anunciando un futuro sombrío para todos.

Tampoco la Organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas, y llegamos incluso a una situación en la que, el Consejo de Seguridad que es el órgano más importante de esta casa, se ha desnaturalizado porque el veto de sus integrantes permanentes se empezó a utilizar en defensa de los intereses particulares de algunos.

Así estamos hoy, con un una organización impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales, como ha sido la aberración y aberrante invasión Rusa a Ucrania, que ya le ha costado la vida a más de 300,000 personas, dejando un tendal de más de un millón de heridos en el proceso.

Una organización que en vez de enfrentar estos conflictos invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente Pacto del Futuro.

Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre y la desnaturalización de sus funciones.

Por eso quiero hacer una advertencia, estamos ante un fin de ciclo, el colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo, de hecho, nunca las tuvieron.

Si la agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido de inicio, aceptar esa realidad y cambiar el rumbo, no se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado, siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda, diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería hacer, según ellos, y cuando los individuos libremente actúan de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad.

Nosotros en Argentina ya hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hay al final de este camino de envidia y pasiones tristes, pobreza, embrutecimiento, anarquía y una ausencia fatal de libertad, todavía estamos a tiempo de apartarnos de ese rumbo.

Quiero ser claro con algo para que no haya malas interpretaciones, la Argentina que está viviendo un proceso profundo de cambio en la actualidad, ha decidido abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que dicen que todos los ciudadanos nacemos libres e iguales ante la ley, que tenemos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, esos principios que ordenan el proceso de cambio que estamos llevando adelante la Argentina, son también los principios que guardarán nuestra conducta internacional a partir de ahora.

Creemos en la defensa de la vida, de todos.

Creemos en la defensa de la propiedad, de todos.

Creemos en la libertad de expresión, para todos.

Creemos en la libertad de culto, para todos.

Creemos en la libertad de comercio, para todos.

Y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos.

Y como en estos tiempos, lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso, esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras, tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad.

Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la Cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad, si las Naciones Unidas decide retomar los principios que le dieron vida y volver adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad.

Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los Derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva, ni cuánto consenso tenga esa institución, por esta razón queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el pacto del futuro, firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una Nueva Agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad.

A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad, porque como decía Thomas Paine, aquellos que desean cosechar las bendiciones de la libertad, deben como hombres soportar la fatiga de defenderla.

Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen ¡Viva la Libertad Carajo!

Muchas gracias

Carta dirigida al peor presidente de la historia de México Andrés

Manuel López Obrador (¡Hasta nunca!) Carlos Alazraki

Antes, tengo dos prólogos, el primer prólogo, mil disculpas a nuestros hermanos españoles, es que Claudia no tiene ni la más remota idea de lo que acaba de hacer.

Y el prólogo dos, se lo dirigí a Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón, supongo que como futuro secretario de Relaciones Exteriores ya vas a renunciar verdad, ya sé que con lo que acaba de pasar con España te mueres de vergüenza, y da pena ajena, verdad.

Bien, ahora sí amigos vamos a la carta.

Andrés, gracias a Dios que finalmente llegó el día, para que te vayas a tu rancho de La chingada a descansar muy en paz y muy tranquilo, sé que eres un ser humano muy feliz porque te vas con la cara en todo lo alto, porque lograste vengarte de todos tus enemigos, y cuando te digo de todos, es que fueron todos.

Te vengaste de periodistas, de los medios no tradicionales, estuviste a punto de enterrar al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano, acabaste con el PRD, partido que tú fundaste, con tu basura de Reforma Judicial te vengaste de Norma Piña y de los siete extraordinarios Ministros de la Suprema Corte.

Acabaste con el Estado de Derecho, corrompiste a los consejeros del INE y también corrompiste al INE, poniendo a una ratera inmoral como su presidenta, sin dejar de mencionar a cuatro magistrados de cinco, del Tribunal Electoral, que también como tú, traicionaron a México.

En materia de salud, mataste a más de 1 millón de mexicanos humildes y no humildes, por el pésimo manejo del Covid.

Dejaste también a 54 millones de mexicanos sin medicinas.

Asesinaste a más de 18,000 niños con cáncer y adultos también.

En el tema de la Educación Básica, metiste a un cerdo comunista e ignorante, llamado Marx Arriaga, para adoctrinar a nuestros niños en lugar de educarlos.

Abandonaste a los pobres campesinos, le quitaste los créditos y las garantías.

En materia de seguridad te vas con el récord histórico de más muertos con violencia, 200,000 muertos.

Dejaste en la basura el tema de Ayotzinapa.

Rompiste el récord mundial de Ayotzinapas, mínimo hubieron 15 Ayotzinapas, igual o más violentas.

Te uniste con el crimen organizado.

En materia internacional también rompiste el récord de presidentes con menos viajes en el mundo, tu complejo de inferioridad simplemente no te permitió superarte.

Ahora le toca el turno a tus tres pendejadas: cancelar el aeropuerto de Texcoco por una basura de Pachuca, y el colmo, pagaste 130,000 millones de pesos de esa basura, más los 300,000 millones de pesos por tu cancelación al nuevo aeropuerto de Texcoco, total pagaste 430,000 millones de pesos por un aeropuerto de 14 puertas, en lugar de un aeropuerto que hubiera costado 300,000 millones de pesos con, 94 puertas y cuatro pistas.

Construiste una refinería en Tabasco que al día de hoy no opera y te gastaste 16,000 millones de dólares, en lugar de comprar otro Deer Park y arreglar las otras cuatro refinerías con un costo aproximado de 2,000 millones de dólares.

Además de que no terminaste de construir la basura del Tren Maya.

Juraste y perjuraste, que no tirarías ningún árbol, cuando la realidad nos demostró que tiraste más de 10 millones de árboles, sin saber quién se quedó con las maderas.

En materia económica, dejaste a Claudia con un país en la quiebra, dejaste una deuda de 16,000 millones de pesos, equivalente al 50% del Producto Interno Bruto.

Dejaste a un país con cero crecimiento en 6 años, cero.

El 85 por ciento de los contratos que diste, se dieron sin licitación.

Hiciste nuevos ricos, a Rocío Nahle y sus compadres, a los amigos de tus hijos, a Delfina, a los hijos de Bartlett, a la basura de Mario Delgado, a tu secretario particular, a militares amigos del secretario, a tus hermanos, a tus sobrinos y sin olvidarnos de tus hijos mayores.

Y para terminar, te entregaste en cuerpo y alma al Ejército y a la Marina, qué asco.

Mi conclusión, no fuiste estadista, ni tampoco fuiste presidente, no gobernaste, destruiste la democracia para regresar a la partidocracia que tanto amaste con el PRI de los 60 y los 70.

Retrasaste el progreso de este maravilloso país, por tus puros caprichos personales.

Y lo increíble en ti, convertiste a Morena exactamente igual que el antiguo PRI, que tanto odiaste.

Y tus mentiras Andrés, como nos mentiste, como nos viste la cara y como jugaste con tus mentiras.

Y sobre todo, cómo te burlaste de nosotros, te burlaste de nosotros diciendo que no vivirías en Los Pinos porque era muy lujoso y terminaste en un Palacio.

Y cómo te reíste de nosotros vendiendo un avión, que el día de hoy, seguimos pagando.

Y cómo terminaste volando en aviones del Ejército, tus últimos 3 años, por las mentadas de ma.. que te daba el público.

No Andrés, ni fuiste presidente, ni fuiste estadista, fuiste un payaso que inventó las mañaneras para esconder la realidad y promover, a través del engaño, un progreso que nunca existió

Y para despedirme, que te vaya bien y que Dios te juzgue y bendiga, que tu año 7 te sea leve, aunque dudo que así lo va a ser.

Y un consejo, por si las moscas, te recomiendo que tomes clases de inglés, ser bilingüe enriquece y además, pues uno nunca sabe, verdad Andrés.

