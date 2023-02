¿Por que salió el nombre de AMLO en el juicio a García Luna?

Jesús Zambada García, 'El Rey', Zambada, quien por segundo día consecutivo testificó en Estados Unidos, en el juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón, fue cuestionado este martes 14 de febrero sobre el presunto pago de sobornos en el que estaría involucrado Gabriel Regino, quien se desempeñó como subsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno y Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad capitalina.

Durante la audiencia de este martes, el abogado de García Luna, César de Castro, quiso inducir las declaraciones del testigo el 'Rey Zambada', para que éste asumiera que dio dinero para la campaña de López Obrador por medio de Gabriel Regino.

Además, César de Castro, abogado de García Luna, recordó al 'Rey' Zambada que en reuniones con fiscales e incluso en el testimonio contra Joaquín 'El Chapo' Guzmán en noviembre de 2018, había indicado otras cantidades de dinero y otros detalles.

En concreto, en el juicio contra 'El Chapo', 'El Rey' dijo que había pagado 3 millones de dólares en la primera reunión y entre 3 y 5 millones de dólares en el segundo encuentro, en lugar de 2 millones como dijo este lunes.

El abogado también quiso saber por qué no había mencionado a García Luna en ninguno de la casi docena de encuentros que tuvo con la Fiscalía en 2012. La primera vez que lo mencionó fue recién en julio de 2013, según el profesional.

"Es muy duro hablar sobre una persona tan importante, porque uno piensa en su familia, en uno mismo", alegó el 'Rey', uno de los narcotraficantes más poderosos del Cártel de Sinaloa y mano derecha de su hermano Ismael "Mayo" Zambada, a quien sindica aún como líder del grupo criminal.

Fue así, que el abogado César de Castro buscó este martes que 'El Rey' Zambada confirmara que había dado siete millones de dólares a Gabriel Regino para una supuesta campaña para López Obrador, pero ante el descontento de uno de los fiscales, el juez Brian Cogan, quien encabeza el juicio, frenó los cuestionamientos.

El interrogatorio al 'Rey' Zambada tomó este curso luego de que este lunes, a pregunta de la fiscalía, el narcotraficante declaró que realizó dos pagos, uno de 3 millones de dólares y un segundo de 2 millones de dólares a García Luna en el restaurante Campos Elíseos a través del abogado Óscar Paredes, que trabajaba también para el Cártel de Sinaloa.

Así, este martes, César de Castro trató de resaltar el pasado criminal del 'Rey' Zambada, subrayando las ventajas que ha obtenido del Gobierno estadounidense al colaborar con la Fiscalía e hizo hincapié en que tardó más de un año en citar a García Luna en sus reuniones con agentes de seguridad y fiscales, mientras que sí nombraba a otros responsables mexicanos.

Tras el turno de la defensa, la Fiscalía quiso hacer hincapié en que lo importante era que 'El Rey' había sobornado a García Luna y que lo vio personalmente entrar y salir del restaurante donde se llevó a cabo la entrega.

Asimismo, la Fiscalía mostró este martes fotografías de viviendas y vehículos de García Luna hallados en sus aparatos electrónicos, antes de dar por concluida su presentación de testigos, que arrancó hace más de tres semanas.

García Luna enfrenta tres cargos por tráfico de cocaína, otro por delincuencia organizada y uno más por dar declaraciones falsas.

A lo largo de estas semanas han desfilado una serie de testigos de la fiscalía, entre ellos, el capo Sergio Villarreal Barragán, alias "El Grande", que acusaron a García Luna de recibir millones de dólares en sobornos para ayudar al Cártel de Sinaloa, ofrecerle información sobre operaciones y "poner y quitar comandantes" para perjudicar a sus competidores.

Sin embargo, ninguno presentó pruebas que sustentaran esas acusaciones.

La defensa del que fuera "superpolicía", intenta socavar la credibilidad de algunos testigos, la mayoría detenidos en Estados Unidos, cuyas penas de cárcel se han visto o pueden verse reducidas por colaborar con la justicia local.

El ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de 2003 a 2006, Gabriel Regino, se pronunció este martes sobre las intenciones que la defensa de García Luna tuvo durante el cuestionamiento a 'El Rey Zambada', en donde se buscaba que el capo confirmara había otorgado dinero a una campaña electoral.

Al respecto, el ex funcionario capitalino expresó que lo más importante es que los testigos que declaran tengan credibilidad y no sean sujetos a dudas.

"La defensa ha intentado restarle credibilidad a los testigos de cargo, cómo se logra eso, a través de una técnica que se llama contrainterrogatorio, ahí la defensa coloca información que puede ser cierta, falsa o no corroborable en la boca de un testigo", explicó Gabriel Regino a través de un video que publicó en redes sociales.

Agregó que el hecho de que la defensa de Genaro García Luna haya intentado inducir las declaraciones del 'Rey' Zambada, con motivo de lo que había dicho días anteriores, podría ser considera como un "tropezón", el cual podría ser usado por la defensa en los alegatos de clausura, en donde se puede señalar que el testigo mintió y se ha contradicho en sus declaraciones.

Un servidor, Gabriel Regino García no soy el procesado me han mencionado porque estamos en un contexto político donde se pretende vincular a otras personalidades, así es la política, así el proceso penal y estamos acostumbrados a ello...

Terrorismo, técnica que usa el crimen organizado

El terrorismo no es un grupo o fenómeno social per se, monotemático, aislado o puro. El “terrorismo es violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de atemorizar a la población”.

De esta forma, buscan alcanzar varios fines: desde llamar la atención a su causa, atemorizar a los oficiales gubernamentales y hasta la recaudación de fondos directos o indirectos para su supervivencia.

En México, las distintas organizaciones criminales, al igual que en el mundo, buscan un lugar tanto en lo económico como en lo político.

Como consecuencia, organizaciones criminales buscan mantener su fuerza a través de la cooptación de gobernantes y mandos de policías locales, e incluso buscan incidir en los relevos políticos de estos funcionarios a través de la inyección de recursos económicos de procedencia ilícita a las campañas electorales.

Sin embargo, en México –así como en otros países, sobre todo de Latinoamérica– se han presentado escándalos de “narcopolíticos” que han construido carreras en el servicio público con el apoyo financiero de estos cárteles.

Una de las variaciones de terrorismo es el “narcoterrorismo”. Éste puede definirse como la existencia de mensajes y acciones, que buscan atemorizar a la población en general, a servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes de la Unión.

Es evidente que los cárteles ya no sólo buscan eliminar a sus competidores o a las fuerzas estatales que intentan obstruir sus actividades, también pretenden infundir temor e incertidumbre en la población y en sus adversarios, con el único fin de conseguir sus demandas.

México está viviendo el fenómeno del terrorismo como un método del crimen organizado. Debido a ello, los gobiernos, la sociedad, los medios de comunicación, académicos y líderes de opinión tienen el reto de encontrar métodos eficaces para entender y enfrentar a este fenómeno de manera conjunta y, de tal modo, no caer en el círculo perverso de causar más temor en el país.

El narcotráfico y el terrorismo tienen su castigo en México

Actualmente el Código Penal Federal establece en su artículo 193 que se consideran narcóticos “los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud y tratados internacionales de observancia en México”.

El Artículo 195 señala que se impondrán de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días de multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.

Todos los delitos de tráfico están castigados con una pena de privación de la libertad de 4 a 15 años, que puede extenderse hasta los 20 años en casos de 'tráfico agravado'.

Y el Artículo 139 Ter, señala que se aplicará una pena y multa a quien amenace con cometer el delito de terrorismo.

Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Carta dirigida a los creyentes de Morena (Abran sus ojos)

Carlos Alazraki

Estimados creyentes de Morena: Fíjense que el día de ayer me llegó un meme muy dramático. Un meme que me hizo un nudo en la garganta. Un meme que me dio tanta rabia que no pude terminar de verlo los tres minutos que duraba. Al terminar de casi verlo, mi odio a Morena y mi desprecio a Andrés subió dos pisos más. Este meme lo pueden ver en nuestras páginas de Atypical Te Ve, en YouTube, Facebook, Tiktok e Instagram. Este video, es un video que nos muestra como unas máquinas están destruyendo sin piedad a los árboles y al ecosistema en el tramo 5 en Quintana Roo, ya sabes, el del pinche Tren Maya. Es tan grotesco y triste, que no lo pude terminar de ver. Ver esa destrucción con saña tan maldita de las máquinas achicaron mi corazón. Pero la historia no termina ahí, empeora. Estoy leyendo la página del Reforma o El Universal, que hay más de 50 amparos concedidos para que el famoso tramo 5 no sea construido. ¿Y qué creen? los cerdos de Morena pasándose la ley, por ya saben por dónde, continúan con la construcción destruyendo los bosques y manglares que Dios nos regaló. A estos come mier… les vale gorro, la ley, el ecosistema, la vida animal, la vida vegetal y las consecuencias que se vengan en los próximos 20 años. Todo por un pin… tren que no va a servir para nada. Todo para cumplir un capricho más de un Andrés populista que usa nuestro dinero como si fuera suyo y no de la nación. Y es aquí donde yo les pregunto a todos ustedes creyentes de Morena: ¿Son estúpidos o se hacen? ¿Son insensibles ante la madriza que le están dando al ecosistema? ¿No se han dado cuenta que Andrés y sus gánsteres les toman el pelo cada mañana? ¿De verdad le creen a un presidente que miente 123 veces por cada mañanera? ¿De verdad, no se han dado cuenta que Andrés les está tomando el pelo y burlándose de ustedes? ¿De verdad, están tan ciegos que no les indigna que esa basura de partido nomine a una rata confesa, como la rata de Delfina, para competir por una gubernatura en el Estado de México’, y que seguro va a perder. Y una última pregunta: ¿Acaso no les ofende que Andrés los esté usando? ¿Acaso no les molestó que Andrés haya declarado que ustedes los pobres solamente son carne de borrego para que Morena siga en el poder? ¿No les ofendió que el lema de Morena de “primero los pobres” se haya cumplido al pie de la letra? De verdad amigos de escasos recursos, ¿están felices por ser los primeros sin medicinas, sin escuelas de tiempo completo, sin carreteras, sin empleo, que sus hijos no puedan ni estudiar ni terminar sus carreras? Y para el colmo, aquí en la Ciudad de México, ¿no poder viajar en un metro seguro porque se pueden dar en la madre? Y por último, hablemos de seguridad, mejor no. Mejor hablemos de democracia y del INE, tampoco. Creyentes de Morena llegó el momento que abran sus ojos. Llegó el momento de dejar de hacerse, y perdón, pendejos, y darse cuenta de su realidad. Piensen con honestidad. Piensen por sus familias. Piensen por México. Llegó el momento, sí. Ha llegado el momento de mandar al carajo a Morena, aún es tiempo.

Incorrectas interpretaciones de la ley en la manera de gobernar

Entre los ofrecimientos efectuados por Andrés Manuel López Obrador al juramentar con la mayor solemnidad guardar y hacer guardar la Constitución Política al momento de protestar el cargo que le confirió el voto popular, existen aún asignaturas pendientes, entre ellas, se encuentra la aplicación exacta de la ley, tal como lo mandata la Carta Magna. Su errada política de “abrazos y besos” a los infractores de la norma es una consecuencia de esa cuestión. La cual lejos de haber sido debilitada o derrotada, se ha incrementado y en la actualidad esa manera de gobernanza refiere una franca competencia por la conquista para obtener el sufragio del pueblo.

El proceso para lograr lo antepuesto ha sido y es desagradable para México. De las promesas para combatir a la narco-política, en el hoy encontramos una delincuencia de poder participativo en lugar de lo que debería ser una sana política partidista, en la que los mexicanos tengamos intervención de manera directa en las decisiones más importantes para la República; debido a esa desacertada política de “abrazos y besos” se ha pasado a una realidad descarnada, contraria a los principios de la revolución liberal que nos obsequió con nuestra Constitución Política.

Es muy sabido por el Derecho Constitucional que entre el pueblo soberano y sus representantes jamás debería de existir aquel cuerpo delincuencial intermedio. Aunado a ello, nuestros dirigentes y conductores políticos no deberían estar sujetos a mandatos imperativos de esa perversa narco-política.

Lo que se debe de perseguir constitucionalmente son los intereses particulares y especiales del pueblo y de México, no los intereses generales de esos infractores de la ley. Nuestra Nación no puede ni debe de doblegarse con exigencias de ninguna clase provenientes de ese incorrecto poder delincuencial.

En horas muy recientes lo señaló correctamente una toga del más alto Tribunal de Justicia de la Nación, por ese motivo fue desprestigiada, ella en su momento expreso: “nunca más se debe de permitir violentar las reglas constitucionales. La corrupción propiciada por la narco-política en nuestros tribunales ha conducido a realidades impensables e incompatibles con la letra y espíritu de nuestra Carta Fundamental”.

En opinión de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México: algunos representantes políticos de nuestra Patria han sido doblegados por ese poder y como consecuencia de ello se han convertido en cómplices de dicha delincuencia. Con ello, su gobernanza deja de ser una verdadera representación de la soberanía popular para convertirse en un adendum de la delincuencia.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C.

¡El fascismo de Claudia es más duroque el de AMLO!

Por Ricardo Alemán

Igual que el represor Díaz Ordaz, en 1968, hoy Claudia Sheinbaum lanza a la policía contra los opositores.

Igual que el criminal Echeverría, en 1971, hoy Claudia Sheinbaum ordena reprimir a la oposición.

Y también de la misma manera que en los tiempos del viejo PRI, hoy quedan impunes el autoritarismo y la represión oficiales, frente a la intolerable espiral de ingobernabilidad que vive el país.

En efecto, de manera arbitraria e ilegal, hoy la fuerza pública capitalina fue lanzada contra el gobierno opositor de la Alcaldía Cuauhtémoc, en un acto típico de un gobierno fascista, como el de la señora Claudia.

Fuerza pública que no se utiliza contra las bandas criminales, que no se despliega para proteger la vida y los bienes del ciudadano, pero cuyo poder de represión es azuzado contra los opositores y ciudadanos.

Policías que por cientos protagonizan un “despliegue ejemplar” –para que todos vean y aprendan–, y que lo mismo siembra supuestas evidencias de imaginarios delitos, que secuestra y amedrenta a servidores públicos y cuyo fin último es aterrorizar al que se atreva a ponerse enfrente.

Mensaje fascista lanzado contra todos aquellos políticos, servidores públicos, críticos y ciudadanos, en general, que se atrevan a plantarse en su camino rumbo al poder absoluto.

Mensaje duro y puro de un gobierno fascista: ¡Qué vea el que quiera ver y que entienda el que quiera entender!

Sin embargo, lo que no entiende la “regenta” de la capital del país –al ordenar un despliegue policiaco contra los opositores al más puro estilo fascista–, es que no sólo exhibe sus pulsiones dictatoriales sino que confirma lo que muchos temen pero que otros tantos callan.

Sí, queda claro que con ese puñado de poder absoluto que detenta en la ciudad de México, Claudia Sheinbaum pierde la razón y se comporta peor que su padre político, López Obrador.

Por eso las preguntas obligadas.

¿Imaginen de lo que sería capaz la señora Claudia, al frente del país y con el poder total?

¿Qué clase de tiranía demencial sería capaz de imponer en México, una eventual presidenta, como Claudia Sheinbaum, si hoy como “regenta” es capaz de igualar a los criminales Díaz Ordaz y Echeverría?

Están advertidos y luego no vengan con la estupidez de que “no se podía saber”.

Pero vamos a las preguntas.

1.- ¿Qué significa el ataque de 300 policías a la alcaldía Cuauhtémoc? Sin duda que se trata de un acto de autoridad, ilegal y que violeta los más elementales estándares de convivencia democrática. 2.- ¿Se cometía un delito en la alcaldía Cuauhtémoc, como para ordenar una acción de esa naturaleza? Está claro que no es ningún delito la posesión de propaganda política, sobre todo cuando no son tiempos electorales. 3.- ¿Es delito el uso de recursos públicos para propaganda electoral?

Hasta hoy nadie sabe si se trata de propaganda pagada por la alcaldía Cuauhtémoc; tampoco está claro el origen y menos si asistimos a un engaño oficial. Esa duda debe ser aclarada por la autoridad, pero no amerita la barbarie lanzada por Claudia contra los opositores.

4.- ¿Y por qué es un acto fascista puro y duro el ataque ordenado por Claudia contra los opositores de la alcaldía Cuauhtémoc?

Aquí la definición de “fascismo”, según Matteucci: “el fascismo es un sistema de dominación autoritario caracterizado por el monopolio de la representación política por parte de un partido único y de masas, organizado jerárquicamente…

“Es una ideología fundamentada en el culto al jefe, en la exaltación de la colectividad nacional y en el desprecio de los valores del individualismo liberal…

“Es la eliminación de la oposición por medio de la violencia terrorista y un aparato de propaganda fundado en el control de la información y de los medios de comunicación”. (Fin de la cita)

¿Así o más claro que Claudia es la representación del fascismo en México?

Se los dije.

Piden una pena de más de 80 años de cárcel para los responsables del desplome de la L12: Fiscalía de la CDMX

Al menos 8 de los 10 detenidos serán imputados por el colapso de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro podrían pasar muchos años en la cárcel.

Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FG-CDMX) solicitó 82 años de prisión en su contra por el accidente que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados.

El Ministerio Público, en representación de la institución capitalina, pidió al juez de control una pena de 52 años de cárcel por el delito de homicidio culposo.

En tanto, por el delito de lesiones culposas de 34 personas, el total de sanciones suman 30 años de prisión para cada uno de los acusados.

Al sumar ambas cifras dan una pena de 82 años de prisión que piden para cada uno de los exfuncionarios, entre los cuales están Juan Antonio «N», director general de Diseño de Obra Civil de la Línea 12 y Moisés exdirector de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro.

Sí querían la construcción del NAIM en Texcoco ex funcionarios de AMLO

El ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; y el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, sí querían que continuará la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Así lo reveló el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Pese a contar con la información sobre la conveniencia del NAIM, el capricho del presidente decidió hacer consulta popular y dejar en manos de los gobernados una de las decisiones más trascendentales en la historia del país.

Su justificación para no hacer caso, fue la elevación de costo y el tiempo de construirse. ¿Pero no el AIFA también aumentó? Y hasta ahorita luce igual de vacío que al principio. Bueno, dos, tres personas más.

¿Quién tuvo la culpa de esta decisión? “El Pueblo”, y es que AMLO se lavó las manos con su dichosa consulta. Con eso se libró de una de las decisiones más controversiales que se han suscitado, ya que expertos internaciones y estudios que abarcaron años para determinar la vialidad del aeropuerto en Texcoco fueron depositados en los ‘asuntos sin terminar o de poco interés’.

¿Costó menos construir el AIFA en lugar del NAIM?

De acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados, el costo del NAIM tendría un aproximado de 300 mil millones de pesos, pero su cancelación y la construcción del AIFA alcanzaron los 500 mil millones de pesos, por concepto de lo erogado en su avance de las primeras etapas de construcción, el pago de los seguros y penalizaciones por terminar antes de tiempo los contratos, así como el costeo de Santa Lucía y todos los cambios que se han ejercido en vialidades y el nuevo tren.

