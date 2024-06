¡Por ruido excesivo! Comercios y sitios de fiesta, los que más afectan en Cancún

Las afectaciones por ruido excesivo en Cancún han sido causadas mayormente por comercios y lugares de fiesta, lo cual es denunciado por ciudadanos principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

Según información de la Dirección General de Ecología, en el 2023 se registraron 148 denuncias ciudadanas por contaminación de ruido. Estas representan el 34.66% de todas las denuncias ciudadanas por alguna afectación ambiental.

Los sitios donde se acusan los casos de ruido son diversos, pero entre los más constantes estuvieron comercios y sitios de fiesta en la zona centro.

Aunque otros lugares donde se ha mandado a la autoridad es a centros de culto y viviendas particulares.

Tania Fernández Moreno, directora general de Ecología, ha comentado que las denuncias por ruido han ocurrido principalmente durante las noches, pasada la medianoche.

Cabe señalar que la afectación registrada por la autoridad en los casos de ruido son las vibraciones.

Aunque, según la Dirección General de Ecología, de todas las denuncias por contaminación ambiental hechas el año pasado, solamente 38 recibieron una sanción administrativa. Es decir, solo el 8.8%.

Pero, la falta de sanciones ante las denuncias general se debe al momento de la comprobación. Es decir, la autoridad municipal llega con un sonómetro a medir los decibeles de sonido en el lugar reportado. Si no se excede los niveles permitidos por norma federal no hay una sanción, aunque si un apercibimiento.

La NOM 081 Semarnat 1994 es la que establece los límites de sonido para las residencias, los comercios e industrias, las escuelas, y las ceremonias o festivales. La cantidad de ruido permitida varía de 06:00 a 22:00 horas y de 22:00 a las 06:00 horas.

Pero, aunque el ruido no sea del agrado del público o de que la persona que lo provoca no esté del todo consciente, esto no es un factor para que los denunciados sean multados.

Ante esto, la autoridad señaló que con una llamada al 911 se puede canalizar una queja con Ecología. Minutos después de la denuncia llega personal a medir la intensidad del ruido. Si se pasa de los limites se sanciona acorde al Reglamento de Acción Climática y Protección Ambiental de Benito Juárez.

Finalmente, según datos de la Dirección General de Ecología, en los primeros tres meses del 2024 se han registrado alrededor de 40 denuncias ciudadanas por afectación ambiental. Con base en la tendencia, significa que cerca de 13 son casos de ruido.