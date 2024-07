Por segunda ocasión; regresa Carlos Prieto a Cancún FC para el Apertura 2024

Como en casa, Carlos Arturo Prieto Flores, duranguense de nacimiento, pero forjado futbolísticamente en Quintana Roo, regresa a Cancún FC, equipo con el que debutó en Liga de Expansión el miércoles 5 de enero de 2022 ante Alebrijes de Oaxaca, en la jornada inaugural del Clausura de ese año.

Originario de Gómez Palacio, Durango, nació el 18 de diciembre de 2000 (23 años de edad). Inició su carrera con Ejidatarios de Bonfil, con el que militó un par de años, hasta que en 2020 jugaría con la Sub 20 de los Gallos Blancos del Querétaro.

Con los queretanos permaneció año y medio, ya que posteriormente ficharía con Cancún FC, precisamente. Fue dirigido por Federico Vilar (Apertura 2021 y Clausura 2022) y el español, Íñigo Idiákez (Apertura 2022 y Clausura 2023).

Durante el segundo semestre del ex arquero (en el primero no tuvo actividad), participó en cinco juegos, todos como titular (416 minutos), aunque no fue considerado en la etapa de Reclasificación ni de Cuartos de Final frente a Tepatitlán y Celaya, en ese orden.

Para el Apertura 2022, ya con el entrenador ibérico, jugó en seis ocasiones, tres como titular (225 minutos) y tres como relevo (28 minutos). En el Clausura 2023 fue suplente cuatro veces, sin tener acción.

Pioneros Cancún FC en Liga Premier y recientemente, Racing FC Porto Palmeiras, en la misma categoría, fueron los últimos clubes que defendió.