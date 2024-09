Posible formación de ciclones en el Caribe y Atlántico alertan a Quintana Roo

Este lunes 30 de septiembre, autoridades estatales de Quintana Roo informaron sobre la posible formación de una zona de baja presión en el occidente del Mar Caribe y el Golfo de México.

Este fenómeno mantiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Las autoridades mantienen un monitoreo constante del área, ya que las condiciones podrían volverse más favorables para la formación de una depresión tropical hacia el final de la semana.

El NHC ha estado siguiendo de cerca la evolución de la zona de baja presión en el Caribe occidental, que se desplaza lentamente hacia el noroeste. Si las condiciones atmosféricas lo permiten, es posible que este sistema se desarrolle y afecte las costas de Quintana Roo y la región sur del Golfo de México en los próximos días.

Sep 30 8a EDT: We are monitoring the W Caribbean this morning. Conditions could become more favorable for development in a few days, and there is a medium chance for a tropical depression to form in the NW Caribbean or S Gulf of Mexico late week. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/Ay9dUmVrG8