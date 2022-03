Positivo o neutro… jamás negativo

Si bien siempre he pensado en ser una persona positiva a pesar de las circunstancias, tampoco soy fiel creyente del exceso de positivismo. Hablo de ese ser que incluso hasta falso se ve cuando pretende literalmente hacernos creer que está en un canal positivo pero por dentro está que se lo carga el payaso. Y ojo, no importa si algún día te sintieras no tan positivo como otros días, pero por lo menos no caigas en negatividad y permitas que te arrastre porque al final eso pudiera afectar los resultados del día en tus tareas cotidianas. Somos seres humanos, podemos tener días malos o regulares, pero es mejor permanecer neutro y aguantar con fortaleza, que pasarte al lado oscuro de la negatividad.

Aquí te menciono 5 cosas a fijarte para mantenerte positivo durante más tiempo:

1.- Hoy es el día.- El enfoque de tus actividades es el presente, aunque el pasado te haya servido de lección y tus metas estén a futuro, necesitas actuar hoy, incluso para ir marcando el camino hacia dónde vas. Cada día que dejes de hacer algo por andar pensando en el pasado o el presente, es día que desperdiciaste y te atrasaste para conquistar tus objetivos.

2.- Ayuda mientras puedas.- Ayudar a la persona que necesite de ti o de alguien, pero estar ahí para ella, económica o personalmente, o ayuda física o cualquier tipo de beneficio que puedas ofrecerle a alguien que lo necesita, siempre mantendrá un chip en ti de positivismo. No hay mayor placer en la vida que ayudar a alguien y verlo salir de su situación.

3.- Agradece.- El agradecimiento siempre te abrirá puertas automáticas ante la gente. El ser agradecido es una característica de las personas humildes y sencillas que permite mantenerlos en estados de ánimo positivos y alegres. Difícilmente una persona alegre, se pondrá en estado negativo, cualquiera que sea su circunstancia.

4.- Dile adiós a los tóxicos.- Sin miramientos, elimina a las personas tóxicas de tu vida. Es probable que cuando lo hagas la gente hable de ti y permita darse el lujo de mencionarte con adjetivos negativos hacia tu persona, y te digo, no lo tomes a mal, eso refleja precisamente que ellos eran los tóxicos al expresarse así de ti.

5.- Háblate en sentido positivo.- En la medida de lo posible, repítete a ti mismo frases en sentido y tono positivo. No digo que lo hagas frente a un espejo o las grites, solo dilas en voz alta normal para ti. Frases como: todo saldrá bien, voy a lograr x o y. De ese tipo.

Nadie tiene el poder de cambiar tu estado de ánimo.