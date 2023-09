Posponen concierto de Amanda Miguel en Cancún; ¿Qué pasa si ya tienes boleto?

Luego de que Amanda Miguel diera a conocer su concierto en Cancún el próximo 30 de septiembre, eventos Suaste dio a conocer este miércoles que la fecha del tour ‘Siempre te Amaré’ se pospondrá para el próximo 17 de diciembre del 2023 en la Plaza de Toros.

A través de un comunicado oficial de eventos Suaste, se informó a los fanáticos de la música romántica en Cancún que, por temas logísticos, ajenos a la artista, se reprogramó el concierto de la cantante.

Por lo tanto, si ya contabas con tus boletos, no te preocupes, ya que todas las entradas adquiridas para el día 30 de septiembre, serán válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar algún cambio.

Cabe mencionar, que el "Siempre te Amaré Tour" de Amanda Miguel en la emblemática Plaza de Toros, donde en compañía de su hija Ana Victoria Verdaguer brindarán un homenaje al gran Diego Verdaguer, sin embargo; hasta el momento la cantante no ha confirmado el cambio a través de sus redes sociales.

Se espera que los asistentes al concierto queden maravillados por la pasión y el carisma de Amanda Miguel durante su interpretación de clásicos como "Él Me Mintió" y "Así No Te Amará Jamás", “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, entre otros.

