Potencial ciclón tropical “Nueve” se forma cerca de Quintana Roo

Durante la mañana del lunes 23 de septiembre, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, junto a autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo(Coeproc) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informaron sobre la formación del potencial ciclón tropical “Nueve”, ubicado en el noroeste del Mar Caribe.

El centro del potencial ciclón se localiza a 205 km al sur-suroeste de Isla Gran Caimán y a 605 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo. Aunque actualmente no representa un riesgo directo para el estado, se estima que mantendrá vientos máximos sostenidos de 45 km/h, con rachas de hasta 65 km/h y un desplazamiento hacia el norte a 9 km/h.

Las autoridades prevén que su amplia circulación originará lluvias intensas en la región, con acumulados de 75 a 150 mm.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, indican que el potencial ciclón tropical “Nueve” podría alcanzar la categoría de huracán 1 el miércoles 25 de septiembre. El pronóstico de evolución es el siguiente:

- Lun. 23 septiembre 18:00 h: Depresión tropical

- Mar. 24 septiembre 06:00 h: Tormenta tropical

- Mar. 24 septiembre 18:00 h: Tormenta tropical

- Mié. 25 septiembre 06:00 h: Huracán categoría 1

- Mié. 25 septiembre 18:00 h: Huracán categoría 2

- Jue. 26 septiembre 06:00 h: Huracán categoría 2

Ante estos hechos, la gobernadora Lezama destacó que se ha establecido una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos, Yucatán, hasta Tulum, Quintana Roo, y una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Cabo Catoche hasta Tulum.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), el sistema se encuentra cerca de la latitud 17.6 Norte y longitud 82.0 Oeste, moviéndose hacia el norte a una velocidad de 6 mph (9 km/h).

Se anticipa que el martes, el sistema comience un movimiento hacia el noroeste ya como huracán categoría 1, seguido de un desplazamiento más rápido hacia el norte o norte-noreste el miércoles y jueves.

La presión central mínima estimada es de 1004 mb (29.65 pulgadas), actualmente el fenómeno mantiene una probabilidad de formación alta, del 90% tanto a 48 horas como a 7 días, las autoridades continúan monitoreando el desarrollo de este fenómeno hidrometeorológico y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

11am EDT Key Messages on Potential Tropical Cyclone #Nine: #Hurricane Watches and Tropical Storm Warnings issued for portions of western Cuba and the northeastern #Yucatan Peninsula of #Mexico. Forecast to become a hurricane by Wednesday morning. pic.twitter.com/ZKVTx5NJv9