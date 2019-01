Atlante, a defender puntos como local

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los Potros de Hierro del Atlante lo tienen muy claro: no dejar escapar más puntos en casa en el ‘Andrés Quintana Roo’.

“Hemos hecho el compromiso de ganar frente al Atlético Zacatepec, máxime que jugaremos en casa ante nuestra afición.

En esta división hay muy buen nivel, es muy dinámico, todos corren y no dan por perdido ningún balón. En los dos partidos que he disputado, la verdad he visto muy buenos jugadores”, opinó el camerunés Serge Patrick Njoh Soko.

Los azulgrana sortearán hoy el primero de dos juegos consecutivos en Cancún, ya que posteriormente hospedará a Cafetaleros de Tapachula.

Los Cañeros son sublíderes de la competencia con cuatro unidades, los mismos que el primer lugar, Correcaminos, pero con mejor diferencia de goleo. En cambio, Atlante es séptimo con tres, gracias a un triunfo (5-1 contra Cimarrones) y un descalabro (3-1 con la UAT). Ganar es imperativo.

Njoh Soko y sus compañeros aprendieron la lección de lo ocurrido en el ‘Marte R. Gómez’, en el que se estrenó como goleador, pero además, le tocó la mala fortuna de hacer un autogol.

“Ya quedó en el pasado, debemos aprender de los partidos contra Cimarrones y Correcaminos. Ahora, debemos retomar el camino de la victoria ante nuestra afición.

Agradezco a la directiva por fijarse en mí y me invitaran a reforzar el plantel, pues vieron mi desempeño en Atlas y consideraron que podría contribuir con el equipo. También les doy las gracias a mis compañeros por el recibimiento, me siento como en casa y por el apoyo para adaptarme lo más rápido posible”, manifestó el africano nacido en Litoral, Camerún, el 31 de octubre de 1997.

Fuerte competencia interna

Serge comentó que hay una sana competencia por la titularidad. “En mi posición hay hasta cuatro jugadores luchando por la titularidad, lo que me obliga a redoblar esfuerzos, entrenar más y estar concentrado al cien por ciento en cada entrenamiento y partido.

No puedo bajar los brazos y decir que soy el titular o tengo el puesto asegurado. El profesor Gabriel Pereyra nos ha dicho que alineará quien mejor esté preparado.

A los aficionados les agradezco sus muestras de cariño, pues igual, sienten especial afecto por Camerún. Me han hecho recordar a mi compatriota, Alain Nkong, quien actualmente juega en Indonesia y está registrado en la historia del Atlante, como el jugador que anotó el primer gol del equipo en el ‘Andrés Quintana Roo’”, sentenció.